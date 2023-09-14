رئيس مدينة رأس غارب يستمع ويناقش 7 طلبات مواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

عقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اللقاء الأسبوعي مع المواطنين، حيث استمع بعناية إلى مختلف الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، مؤكدًا التزام السلطات المحلية بتلبية احتياجات المواطنين والامتثال للقوانين واللوائح.

خلال هذا اللقاء، تمت مناقشة ودراسة 7 طلبات مقدمة من المواطنين بحضور مديري إدارات متعددة، بما في ذلك إدارة خدمة المواطنين، وإدارة الأملاك، وإدارة التنظيم، وإدارة الإيرادات، والإدارة الهندسية، والشئون القانونية.

واشتملت الطلبات المناقشة على طلبات للحصول على وحدات سكنية، وتقسيط أسعار الأراضي في منطقة معينة، والحصول على قطعة أرض لاستخدامها في أغراض معينة.

تم توجيه هذه الطلبات للإدارات المختصة لمراجعة الأوضاع والبحث عن الحلول المناسبة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأكد رئيس المدينة أهمية تواصل هذه اللقاءات الأسبوعية كوسيلة لفتح قنوات التواصل بين السلطات المحلية والمواطنين، وضمان تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتقديم الخدمات بشكل أفضل.