عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شراكة بين القطاعين العام والخاص لحماية المصريين من أمراض الفم والأسنان

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومنظمة يونيسيف، والاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI والجمعية المصرية لجراحي الأسنان بالتعاون مع  يونيليفر مشرق  العالمية، عن استراتيجية  تماشيا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز صحة المصريين، خاصةً صحة الفم والأسنان.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الشراكة مع يونيليفر العالمية تجسد التطبيق الفعلي لمفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص كشركاء في النجاح وكمفتاح حقيقي لضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة ومثال ناجح للتعاون المثمر والمستمر للوصول لصحة أفضل للمواطنين.

ولفت إلى توقيع بروتوكول تعاون لاستكمال الخطة التوعوية حول صحة وسلامة الفم والأسنان، وذلك مع كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف الوصول إلى ما يعادل 25% من سكان المحافظات التي تعمل بها الهيئة. 

كما وقعت يونيليفر بروتوكول مع منظمة يونيسيف، والتي تهدف إلى الوصول إلى 2 مليون طفل.

وأشار إلى الأمراض الناتجة عن إهمال صحة الفم والأسنان مثل قرحة الفم، والقلب، والسكر، وسرطان الفم، والالتهاب الرئوي، حيث تعد صحة الأسنان من المؤشرات الأساسية لسلامة الصحة العامة، ويشكل إهمال نظافة الفم والاسنان مشكلة مجتمعية، حيث تؤثر على ما يقرب من 3.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ما يمثل 5 أضعاف نسب الإصابة بالأمراض النفسية، والقلب، والسكر، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

وأوضح أن سيجنال ستقوم بتوفير الفحوصات من خلال القوافل العلاجية والبرامج الدراسية، من أجل إعادة بناء وترسيخ العادات السليمة للعناية بالفم والأسنان، باستعمال الفرشاة والمعجون بشكل يومي.

وقالت شازيا سيد، مدير عام منطقة شمال أفريقيا، المشرق العربي والعراق: "نضع تحسين صحة الإنسان وثقته في نفسه على رأس أولوياتنا بتقديم برامج ممنهجة على مدار اكثر من 30 عاما في 40 دولة، وتمكنا من الوصول إلى أكثر من 100 مليون طفل منذ عام 1989".

فيما صرحت الدكتورة نهوند ثابت، عضو المجلس الاعلى للاتحاد العالمي لطب الأسنان مسئول الاتحاد عن قارة أفريقيا: "هدف الاتحاد هو رفع الوعي لصحة الفم والأسنان والأمراض الناتجة عنه وتدريب طبيب الأسنان من خلال التعليم الطبي المستمر، حيث نعمل مع سيجنال على ذلك منذ عام 2015 من خلال القوافل والبرامج الصحية الخاصة بصحة الفم واليوم هو استكمال لجهودنا مع سيجنال بهدف تغيير المفاهيم الخاطئة وتعزيز المجتمع المصري". 

 

الصحة العامة العامة للرعاية الصحية الشراكات المعجون المجلس الأعلى للاتحاد سرطان الفم سكان مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

العاصفة دانيال تغادر القاهرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

وزير العدل الإسرائيلي يقرر عدم عقد جلسة للجنة اختيار القضاة

مدبولي يتراس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

كارثة.. العالم الهولندي يحذر من زلازل أخرى تضرب المغرب قريبا

معلومات الوزراء: 3.7 تريليون دولار مكاسب عالمية متوقعة من الثورة الصناعية الرابعة

رئيس التأمين الصحي الشامل: مضاعفة الإنفاق على الرعاية الأولية لـ 55 %

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ