شراكة بين القطاعين العام والخاص لحماية المصريين من أمراض الفم والأسنان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومنظمة يونيسيف، والاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI والجمعية المصرية لجراحي الأسنان بالتعاون مع يونيليفر مشرق العالمية، عن استراتيجية تماشيا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز صحة المصريين، خاصةً صحة الفم والأسنان.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الشراكة مع يونيليفر العالمية تجسد التطبيق الفعلي لمفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص كشركاء في النجاح وكمفتاح حقيقي لضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة ومثال ناجح للتعاون المثمر والمستمر للوصول لصحة أفضل للمواطنين.

ولفت إلى توقيع بروتوكول تعاون لاستكمال الخطة التوعوية حول صحة وسلامة الفم والأسنان، وذلك مع كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف الوصول إلى ما يعادل 25% من سكان المحافظات التي تعمل بها الهيئة.

كما وقعت يونيليفر بروتوكول مع منظمة يونيسيف، والتي تهدف إلى الوصول إلى 2 مليون طفل.

وأشار إلى الأمراض الناتجة عن إهمال صحة الفم والأسنان مثل قرحة الفم، والقلب، والسكر، وسرطان الفم، والالتهاب الرئوي، حيث تعد صحة الأسنان من المؤشرات الأساسية لسلامة الصحة العامة، ويشكل إهمال نظافة الفم والاسنان مشكلة مجتمعية، حيث تؤثر على ما يقرب من 3.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ما يمثل 5 أضعاف نسب الإصابة بالأمراض النفسية، والقلب، والسكر، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

وأوضح أن سيجنال ستقوم بتوفير الفحوصات من خلال القوافل العلاجية والبرامج الدراسية، من أجل إعادة بناء وترسيخ العادات السليمة للعناية بالفم والأسنان، باستعمال الفرشاة والمعجون بشكل يومي.

وقالت شازيا سيد، مدير عام منطقة شمال أفريقيا، المشرق العربي والعراق: "نضع تحسين صحة الإنسان وثقته في نفسه على رأس أولوياتنا بتقديم برامج ممنهجة على مدار اكثر من 30 عاما في 40 دولة، وتمكنا من الوصول إلى أكثر من 100 مليون طفل منذ عام 1989".

فيما صرحت الدكتورة نهوند ثابت، عضو المجلس الاعلى للاتحاد العالمي لطب الأسنان مسئول الاتحاد عن قارة أفريقيا: "هدف الاتحاد هو رفع الوعي لصحة الفم والأسنان والأمراض الناتجة عنه وتدريب طبيب الأسنان من خلال التعليم الطبي المستمر، حيث نعمل مع سيجنال على ذلك منذ عام 2015 من خلال القوافل والبرامج الصحية الخاصة بصحة الفم واليوم هو استكمال لجهودنا مع سيجنال بهدف تغيير المفاهيم الخاطئة وتعزيز المجتمع المصري".