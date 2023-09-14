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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطلان يفتعلان مشاجرة ويعتديان على طالب بالضرب وسرقة هاتفه في القليوبية

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تضرّر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من (طالب "نجل ناشرة مقطع الفيديو المُشار إليه") بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصين مجهولين يقومان بافتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإستوليا منه على هاتفه المحمول ولاذا بالفرار .

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة") المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

أجهزة وزارة الداخلية النيابة العامة سرقة هاتف شبرا الخيمة بالقليوبية معلومات جنائية

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