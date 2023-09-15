برلماني يطالب بسرعة تنفيذ خارطة طريق توطين وتعميق الصناعات الدوائية

أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بحرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الاستماع لرؤية غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية حول التحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر ومقترحات سبل حلها والمتضمنة مقترحات تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات والمستحضرات الحيوية وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.



كما أشاد " سليم " بالحوافز والمقترحات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام، وكذا سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة في صناعة الدواء، في ظل تنامي سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار نماذج دولية نجحت في توطين تلك الصناعة مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ مقترحات مستثمرى القطاع الدوائى نظراً لأهميتها الكبيرة فى تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية وفى مقدمتها الصناعات الدوائية.



وأعلن الدكتور محمد سليم اتفاقه التام مع خارطة الطريق المقترحة لتوطين صناعة المواد الفعالة، وما تتضمنه الاستراتيجية العامة لصناعة المواد الفعالة، التي تستهدف التركيز على مجموعات معينة من المواد الفعالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية، وكذا ما تتمتع به الدولة المصرية من وجود قاعدة صناعية دوائية مصرية تعد الأقوى والأكبر في القارة، مع وجود إمكانيات وطاقات بشرية في قطاع صناعة الدواء من الممكن تعظيم الاستفادة منها في هذه الصناعة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة صادرات الدواء لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد لبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، ودعاء سليمة، المشرف على مركز تحديث الصناعة، وأعضاء الغرفة.