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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 أشخاص يسرقون سيارة ربع نقل محمل عليها "موتور رش" بمطروح

الشرطة
الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح من (مزارع- مقيم بدائرة القسم) أنه حال توقفه بالسيارة خاصته بأرضه بدائرة القسم فوجئ بقيام 3 أشخاص مجهولين حاملين عصا "شوم" بالاستيلاء منه عنوة على سيارته (ربع نقل) وبداخلها مبلغ مالي ومُحمل عليها ( موتور رش، 3 أجوله للمبيدات الزراعية).

 بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عدد 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليه والاستيلاء على المسروقات، وأرشدوا عن كافة المسروقات. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المجني عليه المسروقات امن مطروح مديرية أمن مطروح

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