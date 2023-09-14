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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف تفاصيل العثور على جثمان تاجر داخل شقه بالأزبكية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثمان (تاجر "يحمل جنسية إحدى الدول" مُقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) بشقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (مستأجر الشقة محل البلاغ ، وصديقه "يحملان جنسية إحدى الدول").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر مستأجر الشقة بسابقة تعرفه على المجنى عليه من خلال جروب بتطبيق الواتس آب "خاص بالمنطقة محل إقامتهم" وإتفاقه معه على التقابل بالشقة محل إقامته بقصد إستدراجه وسرقته ، وحال حضوره غافله المتهم الثانى وقام بإيثاقه بإستخدام حبل وتعديا عليه بعدد 2 سكين (عُثر عليهما بمحل الواقعة) فأوديا بحياته وإستوليا منه على (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وتم بإرشادهما ضبط أحد الهاتفين المستولى عليهما . 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية العثور على جثة الواتس اب شرطة الأزبكية شقة مستأجرة

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