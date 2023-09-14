الأمن العام يشن حملات مكبرة في 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين") بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط (3) قضايا سلاح نارى .. ضُبط خلالهم (3 فرد محلى وعدد من الطلقات - 3 خزينة) بحوزة 3 متهمين وتنفيذ (841) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 22 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (37) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالهم (11 بندقية آلية– 12 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 23 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة 37 متهم لـ 24 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط (18) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,370 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو وزنت 2,60 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,745 كيلو جرام- كمية من مخدرالأفيون وعدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 19 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية و تنفيذ عدد (888) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.