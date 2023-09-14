البرلمان الليبي: نطالب الحكومة بإعادة الوضع كما كان عليه في غضون 6 أشهر

‏قال عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، إن “ما حدث في درنه فاجعة كبرى، ونحن نثمن ما تقوم به الحكومة الليبية والقوات المسلحة ورجال الطوارئ والهلال الأحمر والأجهزة الأمنية والصحية والمؤسسات والهيئات، وندعو الحكومة لمزيد من العمل لإنقاذ المواطنين وتوفير السكن والعلاج والعيش الكريم وتعويضهم عما أصابهم من ضرر”.



‏وأضاف أن الحكومة مطالبة بأن يعود كل شيء كما كان عليه وأحسن في مدة لا تزيد على 6 أشهر، وسوف يشكل مجلس النواب لجانا لمتابعة العمل في كل منطقة متضررة من الفيضانات وستقدم تقاريرها للمجلس، وعلى الحكومة تزويد المجلس بتقارير شهرية عما يتم إنجازه.