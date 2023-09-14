عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البرلمان الليبي: نطالب الحكومة بإعادة الوضع كما كان عليه في غضون 6 أشهر

رئيس البرلمان الليبي
رئيس البرلمان الليبي

‏قال عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، إن “ما حدث في درنه فاجعة كبرى، ونحن نثمن ما تقوم به الحكومة الليبية والقوات المسلحة ورجال الطوارئ والهلال الأحمر والأجهزة الأمنية والصحية والمؤسسات والهيئات، وندعو الحكومة لمزيد من العمل لإنقاذ المواطنين وتوفير السكن والعلاج والعيش الكريم وتعويضهم عما أصابهم من ضرر”.


‏وأضاف أن الحكومة مطالبة بأن يعود كل شيء كما كان عليه وأحسن في مدة لا تزيد على 6 أشهر، وسوف يشكل مجلس النواب لجانا لمتابعة العمل في كل منطقة متضررة من الفيضانات وستقدم تقاريرها للمجلس، وعلى الحكومة تزويد المجلس بتقارير شهرية عما يتم إنجازه.

رئيس البرلمان الليبي درنة الحكومة الليبية القوات المسلحة الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

100 ألف جنيه مساعدات حكومية عاجلة لأسر المصريين المتوفين بـ ليبيا وإعفاء من مصروفات الدراسة

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

غلطة كبيرة جدا.. «حلق» موديست يشعل غضب نجم الأهلي السابق| شاهد

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

ترشيحاتنا

سؤال أثار الجدل.. هل زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية؟

بعد تخليها عن الملكية.. أميرة النرويج تحدّد موعد زفافها من حبيبها الأفريقي

اعرف أسعار السكر والأرز والدواجن بمعارض أهلا مدارس.. تفاصيل

10 مشاهد لأسر ضحايا درنة.. القصة المأساوية لقرية الشهداء في بني سويف| فيديو

عامل يتخلص من حياة كلب بعد الاعتداء عليه بالمنوفية

خطة الحكومة لمواجهة تلوث الهواء الحاد خلال فصلي الخريف والشتاء.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

حذر إمام عاشور.. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص وموديست؟

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ