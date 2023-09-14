«تاو» ينضم لبعثة الأهلي في السعودية

انضم بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبعثة الفريق في المملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي.

ولحق «تاو» ببعثة الفريق في مقر إقامتها بمدينة الطائف، بعد مشاركته مع منتخب جنوب أفريقيا في معسكره الأخير.

ويخوض الاهلي مرانه الختامي في التاسعة والربع مساء اليوم، الخميس، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.