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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: حجم احتياجات ليبيا ضخم جداً بسبب الفيضانات

صدى البلد

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، حجم الاحتياجات في ليبيا ضخم جدًا في ظل كارثة الفيضانات.

وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، المانحين بتقديم المساعدات إلى ليبيا بشكل فوري.

قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم، إن الاتحاد يواجه صعوبات بإيصال المساعدات إلى درنة.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن هناك مشكلة تتعلق بالسدود ونريد حلا جذريا لها في مختلف مناطق ليبيا.

وأضاف أن الدبيبة أن الحكومة اكتشفت أن عقود صيانة السدود في ليبيا لم تُستكمل.

ولفت إلى أن الدبيبة أن فرق الإنقاذ الليبية تتمكن من إنقاذ 300 مفقود من بينهم 13 طفلاً.

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