وزير خارجية فرنسا: مصر دولة مهمة وشريك إستراتيجي لأوروبا

قدمت كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، الشكر إلى الرئيس السيسي على استقبلالها، معقبة “سعيدة بتلك الضيافة اليوم، وشرفني الرئيس السيسي واستقبلني صباح اليوم، كنت تشرفت بلقائه فى باريس على هامش قمة من أجل ميثاق تمويلي جديد”.

وأشادت "كولونا"، خلال كلمتها اليوم بمؤتمر صحفي، مع نظيرها السفير سامح شكري: بالعمل الذى يقوم به الرئيس السيسي فى مجال المناخ، وبشكل عام التنمية والوصول إلى التمويلات الدولية.

وتابعت وزير الخارجية فرنسا، أن مصر بلد هام لفرنسا وكل شركائنا الأوروبيين، حيث أنها شريك تاريخي وإستراتيجي.