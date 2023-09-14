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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

السوبيا
السوبيا

يعد ماء جوز الهند الذي تصنع منه السوبيا مفيدًا لصحتنا نظرًا لوجود العديد من العناصر الغذائية فيه ولكن في البعض الأحيان تسبب أضرار عديدة بل وهناك أشخاص ممنوعون من تناولها

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ووفقا لما جاء في موقع "فارمسي "يجب على الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي (الكلوي) عدم شرب ماء جوز الهند لأنه غني بالبوتاسيوم، ففي حالة الفشل الكلوي، قد لا تتمكن كليتك من إزالة البوتاسيوم الزائد، مما يؤدي إلى ركود البوتاسيوم في الجسم.
وبالتالي يجب توخي الحذر عند تناول السوبيا لدى مرضى الفشل الكلوي.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، فقد يكون من المستحسن استشارة طبيبك قبل تناول السوبيا حيث لا توجد دراسات كثيرة حول تأثير تبريد السوبيا في مثل هذه الحالات.

حمل
حمل

حتى في الحالات التي خضع فيها الشخص لعملية جراحية للتو، فمن المستحسن عدم تناول السوبيا لمدة أسبوعين قبل الجراحة لأنه قد يؤثر على تنظيم ضغط الدم في جسم المريض، ومن بين الحالات الأخرى

 يجب على الأشخاص الذين يعانون من التليف الكيسي توخي الحذر.

يؤدي التليف الكيسي إلى انخفاض مستويات الأملاح في الجسم و يحتوي ماء جوز الهند على كمية أكبر من البوتاسيوم مقارنة بالصوديوم، ولهذا فإن شربه قد يسبب خللاً في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم.

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