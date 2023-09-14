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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يقرر رفع 4 شخصيات روسية من العقوبات |لماذا؟

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلنت مكتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، أن الاتحاد رفع 4 شخصيات روسية من العقوبات التي كانت المفروضة عليهم.

أكد الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على 4 مواطنين روس، وذلك بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان الاتحاد الأوروبي، المواطنين الروس الـ 4 المعفيون من العقوبات هم رجل الأعمال فرخاد أحمدوف، ورجل الأعمال جريجوري بيريزكين، والعقيد المتوفى جورجي شوفاييف، والرئيس السابق لمتجر أوزون الإلكتروني ألكسندر شولجين.

وأضاف البيان: "تم حذف العقوبات المتعلقة بالأشخاص التاليين: فرخاد أحمدوف، وجريجوري بيريزكين، وألكسندر شولجين، وجورجي شوفاييف".

ولم يحدد مجلس الاتحاد الأوروبي سبب قرار بروكسل باستبعاد الروس من القائمة السوداء.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه قرر رفع العقوبات التي فرضها في السابق على 4 مواطنين روس بسبب مزاعم عن "تهديد وتقويض سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلاله"، ولم تحدد الأفراد المحددين الذين تم رفعهم من القائمة السوداء للعقوبات.

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