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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهز ساعتك .. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

يهتم الكثير من  المواطنين بـ موعد انتهاء التوقيت الصيفي ومعرفة موعد بداية التوقيت الشتوي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية .

التوقيت الصيفي 


ويهتم محبي فصل الشتاء بموعد بدء الشتاء وانتهاء التوقيت الصيفي خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر الماضي مع عودة أجواء لطيفة بانتهاء شهر أغسطس .

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60 دقيقة| جهز ساعتك للتأخير.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

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هل يتم إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. وموعد التوقيت الشتوي

موعد بدء التوقيت الشتوي 


ومن المقرر استمرارا العمل بـ التوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 ، وعليه هناك أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي في مصر.

وتشهد درجات الحرارة انخفاض علي معظم الأنحاء الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يهتمون بمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023.

وأقرت الحكومة التوقيت الصيفي 2023 في شهر أبريل الماضي وذلك بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك بهدف لتوفير الطاقة مثل الكهرباء والبنزين والديزل والغاز الطبيعي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي والعودة للتوقيت الشتوي 2023 في أكتوبر المقبل، حيث نص مشروع قانون العمل بالتوقيت الصيفي على أن يبدأ التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل، ويستمر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل.

موعد بدء التوقيت الشتوي 

وسيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023، بتأخير الساعة 60 دقيقة؛ ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.  

حيث ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل،  في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعليه سيتم بدء التوقيت الشتوي.

الهدف من التوقيت الصيفي 2023

ويهدف قرار العمل بالتوقيت الصيفي2023، لترشيد الطاقة، حيث تم توفير 10% من إجمالي الاستهلاك، في ظل ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية.

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وكان قد أقر مجلس الوزراء العمل بالتوقيت الصيفي لمدة 6 شهور فقط بدأت منذ أبريل الماضي حيث أنه من المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي فى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59)، ليبدأ بذلك العمل بالتوقيت الشتوي فى يوم 27 أكتوبر حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة.

 

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