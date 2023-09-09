60 دقيقة| جهز ساعتك للتأخير.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

ينتظر الجميع تحسن الأحوال الجوية وانتهاء الموجة الحارة واقتراب فصل الخريف وعودة العمل بالتوقيت الشتوي، حيث إنه من المقرر انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، وبداية العمل بنظام التوقيت الشتوي مرة أخرى، آخر خميس في شهر أكتوبر القادم، الموافق 26 أكتوبر 2023، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل وعليه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، ويكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة، ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يبدأ فصل الخريف قريبًا.

وكان مجلس الوزراء قرر في إبريل الماضي، العودة مرة أخرى لتطبيق قانون العمل بـ التوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من تعطيل العمل بهذا القانون؛ بهدف توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، حيث تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلاد أو محافظة مرتين سنوياً ولمدة عدة أشهر من كل سنة، وتتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما الرجوع إلى التوقيت العادي، أي التوقيت الشتوي، فيتم في موسم الخريف.

والهدف من زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

مميزات التوقيت الصيفي

وأشار مدبولي إلى كثرة مميزات العمل بنظام التوقيت الصيفي، وأنه يقدم مكاسب اقتصادية كبيرة للدولة، وتتمثل في الآتي: