طرق الالتحاق بـ الهندسة بمجموع 60 % لطلاب الدبلومات الفنية | تعرف على الكليات المؤهلة لسوق العمل

كثير من الأحيان يقف مجموع الطالب حائل بينه وبين الدخول إلى كلية الهندسة او خريج معهد فنى صحى لذا يبحث بعضهم عن طريق آخر ليسلكه ويصل إلى كلية الهندسة، ألا وهو طريق المعاهد الحكومية التى تُتيح لطلابها بعد الانتهاء من الدراسة بمجموع ما، خوض دبلومة «فوق المتوسط» لتأهيلهم إلى كلية الهندسة، أو بعض الكليات الآخرى أيضًا.

أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية عين شمس السابق على وجود بعض الكليات والمؤسسات التعليمية التي تشتمل على برامج تعليمية متخصصة، فإن هذه الفئة من الطلاب تجد فرصًا أكبر للتأهيل والتحضير لسوق العمل المهني.

وأوضح الدكتور ماجد أبو العينين خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن الكليات التي تقدم برامج لطلاب الدبلومات الفنية محور هام في تطوير مهاراتهم وتعزيز فرصهم الوظيفية توفر هذه البرامج التعليمية فرصًا للطلاب لتطوير مهاراتهم الفنية والتقنية والإبداعية، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للعمل في مجالات مختلفة مثل التصميم الجرافيكي، والتصميم المعماري، والتصوير الفوتوغرافي، والأزياء، والتمثيل، والصوت والتسجيل، والإنتاج المسرحي والسينمائي وغيرها.

ومن المؤسسات التعليمية المعروفة التي تقدم برامج لطلاب الدبلومات الفنية، تشمل:

1-. الجامعات التكنولوجية: توفر هذه الكليات برامج تعليمية متنوعة تستهدف تدريب الطلاب على مهارات تقنية محددة في مجالات مثل الإلكترونيات، والحاسوب، والتصنيع، والطباعة، والسيارات، والميكانيكا، والكهرباء، وغيرها.

2-المعاهد الفنية: تقدم المعاهد الفنية برامج تدريبية متخصصة في المجالات الفنية المختلفة، مثل الفنون التطبيقية، والتصميم الجرافيكي.

3-. المعاهد العليا للفنون: تعتبر هذه المعاهد بيئة مثالية لتطوير المواهب الفنية، حيث توفر برامج دراسية تشمل التصوير الفوتوغرافي، والرسم، والنحت، والزخرفة، والتصميم الداخلي، والموسيقى، والعمارة، ومجالات أخرى.

وتابع الدكتور ماجد ، طلاب الدبلومات الفنية تواجه بعض التحديات في سوق العمل، ممثل قلة الفرص المتاحة والتنافس الشديد ذلك قد يواجهون صعوبة في إيجاد وظائف ذات رواتب جيدة وفرص للتطور والتقدم المهني لذلك، يعتبر المزيج بين التعليم الفني والتعليم الأكاديمي أمرًا هامًا، حيث يمكن للطلاب التفكير في متابعة درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة بعد الحصول على الدبلوم الفني، وذلك لزيادة فرصهم في الحصول على وظائف أفضل ورواتب أعلى.

ونوه بأن الكليات التي تقدم برامج لطلاب الدبلومات الفنية لها دور حاسم في تأهيلهم لسوق العمل المهني.. ومع ذلك، يتطلب النجاح في هذا المجال الكثير من الاجتهاد والمثابرة، بالإضافة إلى التوازن بين التعليم العملي والأكاديمي، والاستعداد لمواجهة التحديات التي قد تواجههم في طريقهم نحو بناء مستقبل مهني ناجح

المعهد الفني الصناعي



يعد "المعهد الفني الصناعي" من المعاهد الحكومية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ويقبل طلاب الدبلومات الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وأيضا يقبل طلاب الثانوية العامة شعبة (علمي رياضة ).



مدة الدراسة بالمعهد



مدة الدراسة بالمعهد سنتان ويعطي دبلوما فوق المتوسط بعد انتهاء السنتين. ويسمح التحويل من المعهد لاحدي الكليات سواء الهندسة، الفنون الجميلة، التربية والتربية النوعية، الزراعة، أو معاهد الهندسة العليا لكن وفقا لشروط معينة كالمجموع بالنسبة للهندسة والتربية والتربية النوعية ومعاهد الهندسة العليا والتعليم الصناعي أما بالنسبة للفنون الجميلة والزراعة علي حسب القسم في المعهد وأيضا المجموع وسوف نتناول كل هذا بالتفصيل في السطور التالية.



أقسام المعهد



بالنسبة للأقسام الموجودة في المعهد الفني الصناعي تختلف من معهد لآخر وليست ثابتة في المعهد وتكون الاقسام: «قسم أجهزة إليكترونية، قسم تبريد وتكييف، قسم ميكانيكا سيارات، قسم تشغيل وتشكيل المعادن، قسم شبكات وآلات كهربية، قسم تك العمارة، قسم بيولوجي (شبرا)».

طريقة التحويل من المعهد لكلية الهندسة



"التحويل من المعهد الفني الصناعي لكلية الهندسة" وتنسيقها بالنسبة لخريجى المعهد يتم بعد انتهاء مدة الدراسة في المعهد يسمح للطلاب التحويل لكلية "الهندسة" (حكومية) بما في ذلك كلية هندسة بترول وتعدين السويس إذا حصل الطالب علي مجموعها بشكل مباشر عن طريق التنسيق.



ويتم ذلك عند حصول الطالب على تقدير امتياز لضمان دخول كلية الهندسة أما بالنسبة لهندسة البترول والتعدين فيكون مجموعها تقريبا 99% ومجموع القبول للكليات هو نفس مجموع التي تقبل به كلية الهندسة لطلبة دبلوم الصنايع 5 سنوات.



ويمكن بالفعل اذ لم يحصل الطالب على مجموع الكلية الالتحاق بها عن طريق عمل معادلة وهذه المعادلة تعقد سنويا للالتحاق الطلاب غير الحاصلين علي تقديرات عليا لدخول كليات الهندسة أو هندسة بترول وتعدين السويس ايضا التعرف علي تفاصيل وشروط معادلة كلية الهندسة.