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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عين شمس تهنئ وزير التعليم العالي لمنحه الدكتوراة الفخرية من جامعة ايست لندن

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

تهنئ الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والعمداء و أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة ايست لندن تقديرًا لتاريخه العلمي.

وأشاد الدكتور ايمن عاشور بالتعاون التعليمي والعلمی بین مصر والمملكة المتحدة .. مؤكدا تعزيز قيم الابتكار والإبداع داخل مؤسسات التعليم العالى لمواجهة التحديات والمساهمة في التنمية المستدامة.

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كما ثمنت جامعة ايست لندن المسيرة المهنية للدكتور - أيمن عاشور في مجال الهندسة والعمارة وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، والدور البارز في تأهيل المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي والجامعات الأهلية الجديدة كجامعات ذكية تحاكى أحدث النظم العالمية.

جدير بالذكر انه هناك تعاون مثمر بين جامعة إيست لندن والعديد من الجامعات المصرية لتوفير فرص تعليم متميزة تحقق الاستثمار في بناء الإنسان.

الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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