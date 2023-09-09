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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بشري سارة بشأن مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني  ، كليات ومعاهد كثيرة لطلاب المرحلة الثالثة تشمل أكثر من 200 كلية ومعهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .

بشري سارة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 


وزف عددا كبيرا من خبراء التعليم العالي بشري سارة لطلاب المرحلة الثالثة خاصة الشعبة العلمية بـ اتاحة كليات الحقوق والاداب والتربية الرياضية والفنية وكلية الخدمة الاجتماعية ومعاهد الفني الصحي والتمريض أما عن الشعبة الادبية فمتاح لهم كلية تربية رياضية وفنية ومعهد فني تجاري ومعاهد خاصة وغيرها ويمكن لمعرفة كافة الاماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــا .

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حقوق وآداب وتربية وخدمة اجتماعية متاحة لطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023


أكد خبراء التعليم العالي لـ صدي البلد أن تنسيق الجامعات 2023 لم يختلف كثيرا عن تنسيق 2022وهذا ما وجدنه في المرحلة الاولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023 .

59% للحقوق و60% للآداب و50,2% للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023


وتشير مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022  الي 59% للحقوق والآداب قد تسجل 60% والتربية الرياضية قد تسجل أقل  55%  اما في الشعبة الأدبية سوف يكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية والفني التجاري  وتربية نوعية موسيقية دمياط  وبعض كليات التربية وسوف ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية .

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أصبح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وأدبي محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصًا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%، كما يبحث طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في الوقت الراهن وعن الأماكن الشاغرة في الكليات، وعن موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة مرة أخرى أمام الطلاب.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالجامعات


من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعدما ينتهي طلاب الدور الثاني للثانوية العامة من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023
1- تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط التالي

2- اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

4- تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

موعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الثاني) لهذا العام 2023، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.
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