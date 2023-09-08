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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد للتقدم للمسابقة الدولية في مجال بحوث التحكيم بحقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

أعلن مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة عين شمس CAFLAU برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، والدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير المركز، عن انطلاق المسابقة الدولية فى مجال بحوث التحكيم فى دورتها الأولى.

ويأتي ذلك انطلاقًا من رؤية كلية الحقوق جامعة عين شمس في تطوير وتشجيع البحث العلمي، وإيمانًا من مركز كميت للتحكيم الدولي في أهمية نشر ثقافة التحكيم كأسلوب لفض المنازعات بما من شأنه تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وتشمل المسابقة مستويين، المستوى الأول لخبراء التحكيم، وموضوع المسابقة في هذا المستوى "تغير المناخ والتحكيم".

أما المستوى الثاني لشباب المحكمين (حيث يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم عن ثلاثين عامًا)، وموضوع المسابقة في هذا المستوى" تعارض المصالح في العملية التحكيمية".

علمًا بأن آخر ميعاد للتقدم للمسابقة هو 30 نوفمبر 2023

وكان قد تلقى الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، خطابا من  أنا جوبان بريت، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( الأونسترالUNCITRAL )، باعتبار كلية الحقوق جامعة عين شمس شريكا استراتيجيا للأونسترال فيما يخص مشروع CLOUT المتعلق بقاعدة بيانات أحكام التحكيم الوطنية والدولية.

وقد أطلقت الأونسترال هذا المشروع منذ عدة سنوات بهدف جمع وتصنيف وتلخيص الأحكام الأساسية المتعلقة بالتحكيم من المحاكم الوطنية والدولية، وذلك من أجل إتاحة كل تلك الأحكام مجانا للكافة. وتعد جامعة عين شمس هي الشريك الوحيد للأونسترال في هذا المشروع من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.


وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية على خلفية بدء التعاون المثمر مع الأونسترال منذ العام الماضي عندما انضمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس لمبادرة أيام الأونسترال في أفريقيا. وقد انطلقت أول فعاليات تلك المبادرة الموجهة إلى كل الجامعات الإفريقية من جامعة عين شمس في المؤتمر الذي نظم في أكتوبر 2022 حول فض المنازعات بين الدولة والمستثمر الأجنبي. وأعقب ذلك مشاركة الأونسترال كشريك في مؤتمر كلية الحقوق في نوفمبر 2022 حول التنمية المستدامة والتغير المناخي. وبذا نظمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس في ظل تلك المبادرة مؤتمرين مع الأونسترال بحضور شخصي لممثل الأونسترال.

الاستثمار المحلي والأجنبي آخر موعد للتقدم Jobs Education الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الحقوق جامعة عين شمس

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