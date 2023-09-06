أخبار التعليم: حقوق القاهرة تعلن عن شروط الالتحاق بالدراسات العليا.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وكيفية تسجيل الرغبات



نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



60.3 %للاداب59.1للحقوق والتربية الرياضية 50.1..مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، ينتظر الطلاب فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة واغلاق المرحلة الثالثة، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد كشفت في بيانها عن الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم وأدبي.



أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعه القاهرة والأوارق المطلوبة للتقديم للعام الجامعي 2023 - 2024م



8 سبتمبر … جامعة حلوان تطلق اسبوع شباب الجامعات



تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر خلال الفترة من ٨ سبتمبر حتي ١٤ سبتمبر حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب



تفاصيل برامج تدريبية في مجال الحوسبة السحابية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) العالمية، عن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي في مجال الحوسبة السحابية والشبكات وتحليل البيانات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية وكذلك العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات التابعة للتعليم العالي.





تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .... رابط التسجيل وكيفية تسجيل الرغبات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية 2023، عن تفاصيل التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم، بالإضافة إلى مؤشرات تنسيق الكليات والمعاهد