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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. تظهر في هذا الموعد

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

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رابط مباشر.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة 2023 ، من المقرر أن يكون بعد إجراء التنسيق الإلكتروني وتسجيل رغباتهم  لطلاب الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.


وأضافت الوزارة، أن فتح التنسيق لهؤلاءة الطلاب سوف يكون بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني ومن بعدها تنتهي المرحلة الثالثة والتي تعتبر الأخيرة، ومن ثم سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدورين الأول والثاني معًا وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

المرحلة الثالثة وعدد طلابها

 

تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.

العدد المُقدر لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق:
الشعب العلمية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.
الشعبة الأدبية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.
إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

يشار إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

ويبحث الطلاب عن أهم كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 علمي  بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية، والذي من المرتقب أن تعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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بالأرقام.. مفاجأة في مؤشرات آداب وحقوق لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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بشرى بمؤشرات الحدود الدنيا للكليات| موعد الإعلان النهائي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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فرص لطلاب الثانوية العامة في الجامعات التكنولوجية

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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

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وزير التعليم العالي يشهد حفل أكاديمية الشروق بمناسبة تخريج دفعة إبراهيم محلب

txt

انطلاق قافلة القومي للبحوث الطبية إلى بولاق الدكرور

txt

ترقبوا نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

txt

"الذكاء الاصطناعي" أولى فعاليات مبادرة أجيال لتطوير مهارات الشباب بالمركز القومي للبحوث

txt

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي :


تربية نوعية موسيقية بور سعيد
تربية رياضية بنين العريش
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنين الوادي الجديد

 

 

 

 

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ترقبوا نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

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