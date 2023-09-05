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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مفاجأة من التعليم العالي لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم إعفاء 150 طالبًا من أوائل الشهادات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي أسوة بطلاب الثانوية العامة، على أن يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتين) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرّر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

 

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موعد الإعلان النهائي لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. بشرى بمؤشرات الحدود الدنيا للكليات

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فرص لطلاب الثانوية العامة في الجامعات التكنولوجية

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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

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وزير التعليم العالي يشهد حفل أكاديمية الشروق بمناسبة تخريج دفعة إبراهيم محلب

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انطلاق قافلة القومي للبحوث الطبية إلى بولاق الدكرور

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ترقبوا نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

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"الذكاء الاصطناعي" أولى فعاليات مبادرة أجيال لتطوير مهارات الشباب بالمركز القومي للبحوث

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رابط مباشر.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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مفاجأة لطلاب الدور الثاني بمؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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الجامعات التكنولوجية تستعد لاستقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. وتؤكد: نقدم تخصصات جديدة تواكب وظائف المستقبل

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

 

وأوضح المصدر لـ “صدى البلد” أنه يتم فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة – التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فني" - الزراعة - الآثار - التعليم الصناعي) بالجامعات على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات هي:-

تنسيق الدبلومات الفنية 2023


كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات  ( حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر فنون فقط).
كليات الفنون التطبيقية  بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا)      .

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023


وأوضحت انه قد تقرر فتح  موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية  لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءً من اليوم الخميس الموافق 31/8/2023 حتي يوم الأحد الموافق 3/9/2023 ، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتي  يوم الاثنين الموافق 4/9/2023.

ويترقب طلاب الدبلومات الفنية انطلاق التنسيق الخاص بهم حيث يبحثون عن موعده

 

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موعد الإعلان النهائي لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. بشرى بمؤشرات الحدود الدنيا للكليات

txt

فرص لطلاب الثانوية العامة في الجامعات التكنولوجية

txt

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

txt

وزير التعليم العالي يشهد حفل أكاديمية الشروق بمناسبة تخريج دفعة إبراهيم محلب

txt

انطلاق قافلة القومي للبحوث الطبية إلى بولاق الدكرور

txt

ترقبوا نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

txt

"الذكاء الاصطناعي" أولى فعاليات مبادرة أجيال لتطوير مهارات الشباب بالمركز القومي للبحوث

txt

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

txt

مفاجأة لطلاب الدور الثاني بمؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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الجامعات التكنولوجية تستعد لاستقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. وتؤكد: نقدم تخصصات جديدة تواكب وظائف المستقبل

 

تنسيق الجامعات 2023

وسيبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد انتهاء تنسيق الجامعات 2023 للثانوية العامة، وعادة ما يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في شهر سبتمبر من كل عام بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية وإعلان النتيجة.

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات العديد من الخيارات منها القبول بـ كليات الهندسة من جميع التخصصات عدا (ترميم الآثار – المعامل البيولوجية) في العديد من الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك كليات الفنون التطبيقية بمختلف الجامعات وكليات الفنون الجميلة وكليات التربية النوعية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي وكذلك كليات الآثار والزراعة والتربية والاقتصاد المنزلي وبرنامج التعليم التبادلي والجامعات التكنولوجية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تنسيق الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2023 تنسيق الجامعات 2023

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"الذكاء الاصطناعي" أولى فعاليات مبادرة أجيال لتطوير مهارات الشباب بالمركز القومي للبحوث

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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