بشرى بمؤشرات الحدود الدنيا للكليات| موعد الإعلان النهائي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

موعد الإعلان النهائي لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023
فرص لطلاب الثانوية العامة في الجامعات التكنولوجية
يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023
رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023
ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة 2023 ، من المقرر أن يكون بعد إجراء التنسيق الإلكتروني وتسجيل رغباتهم لطلاب الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.
وأضافت الوزارة، أن فتح التنسيق لهؤلاء الطلاب سوف يكون بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني ومن بعدها تنتهي المرحلة الثالثة والتي تعتبر الأخيرة، ومن ثم سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدورين الأول والثاني معًا وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
فرصة لهؤلاء الطلاب في الجامعات التكنولوجية
وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث لشئون التعليم الفني والتكنولوجيا، إن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية ليس لطلاب مدارس التعليم الفني فقط بلْ هناك فرصة أيضا لطلاب الثانوية الأزهرية والثانوية العامة.
وأكد أن عدد الجامعات التكنولوجية وصل ل 10 جامعات، موضحا أنه يتم إضافة 7 جامعات جديدة مع انطلاق العام الدراسي الماضي ، بالإضافة إلى 3 جامعات في المرحلة الأولى وبدأت الدراسة بها قبل 4 سنوات.
وأوضح أن التخصصات الجديدة التي تواكب وظائف المستقبل تعد الحافز وراء الطلاب في القيام بالانضمام إلى الجامعات التكنولوجية ، بما يتمثل في المهن الجديدة المستحدثة، والتي أبرزها برامج تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن إعداد الطلاب الراغبين على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية قد ارتفع حيث تم إغلاقِ تنسيق أغلب الجامعات عقب انتهاء المرحلة الثانية، موضحا أن الجامعات تشهد استقبالا لمستويات اجتماعية جديدة غير مألوفة على ما يسمى سابقا «التعليم الفني».
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023
وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنية وموسيقية لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.
وتأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 60%، وحقوق انتساب 59.8
المرحلة الثالثة وعدد طلابها
تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.
العدد المُقدر لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق:
الشعب العلمية: 205 درجات بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.
الشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.
إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.
نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
ويبحث الطلاب عن أهم كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 علمي بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية، والذي من المرتقب أن تعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام القليلة المقبلة.
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