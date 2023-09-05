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تعليم

وزير التعليم العالي يشهد حفل أكاديمية الشروق بمناسبة تخريج دفعة إبراهيم محلب

صدى البلد

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس فعاليات الحفل الذي نظمته أكاديمية الشروق، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلاب المعهد العالي للهندسة بالأكاديمية، (دفعة المهندس إبراهيم محلب)، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، ود.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وفريدة محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة ود.أحمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، ود.معتز طلبة عميد المعهد العالي للهندسة بالأكاديمية، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالأكاديمية، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة البريطانية بالقاهرة.

وخلال فعاليات الحفل، تم استعراض فيلم وثائقي عن نشأة وتطور أكاديمية الشروق والمعاهد التابعة لها، والأقسام والبرامج العلمية التي يضمها كل معهد بالأكاديمية، وإستراتيجية الأكاديمية لتطوير منظومة التعليم بها، بالإضافة إلى استعراض فيلم وثائقي عن مسيرة السيد المهندس إبراهيم محلب.

وفي بداية كلمته، هنأ الوزير جميع الخريجين، والسادة الأساتذة والباحثين المكرمين، موجهًا الشكر لأسرة أكاديمية الشروق وأسرة المعهد العالي للهندسة، وأولياء الأمور الذين قدموا كل أوجه الرعاية للطلاب طوال فترة دراستهم، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد، وللمعهد والأكاديمية مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز خلال الفترة المقبلة.

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وأكد عاشور ، أن الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب جامعاتنا ومعاهدنا، هو بمثابة تسجيل للحظة مهمة، تتجلى فيها معاني النجاح وتحقيق واحد من الأهداف المهمة لبناتنا وأبنائنا الطلاب، وهو الحصول على الشهادة الأكاديمية التي تؤهلهم للالتحاق بالحياة العملية، وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري ينتظر من هؤلاء الشباب مشاركة إيجابية في مختلف مجالات العمل الوطني، ومساهمة فاعلة في مسيرة البناء والتقدم والنهضة التي تخوضها بلادنا تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ودعا الوزير الخريجين، بأن يقتدوا بالنماذج المتألقة في العمل والعطاء والنجاح، والتي منها السيد المهندس إبراهيم محلب، والراحل المهندس محمد فريد خميس، وأن يضعوا دائمًا نصب أعينهم الاقتداء بشخصيات حققت نجاحات حقيقية، وأن يكون هدفهم الأسمى نهضة بلادهم، مطالبًا الخريجين بالاستمرار في تطوير أنفسهم، وألا يكتفوا بما حصلوا عليه من معارف نظرية وعملية، وأن يسعوا إلى مزيد من التحصيل وجني الخبرات، والتواصل المستمر مع أساتذتهم لدعم قدراتهم وتنمية مهاراتهم، والوقوف على كل جديد في مجالات تخصصهم؛ ليواصلوا في حياتهم العملية ما بدأوه من مسيرة النجاح الأكاديمي. 

وأشاد د.أيمن عاشور ، بما تشهده أكاديمية الشروق من جهود لتطوير قدراتها وتحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية بها، مشيرًا إلى حصول المعاهد الثلاثة التي تضمها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، داعيًا كافة المؤسسات الأكاديمية المصرية إلى مواصلة العمل والتطوير؛ للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لشبابنا، وتحقيق مزيد من التقدم في تنافسية مكوناتها على المستوى الدولي.

من جانبه، عبر السيد المهندس إبراهيم محلب عن سعادته بوجوده وسط الخريجين، مشيرًا إلى أن الحفل يرسخ معاني الحب والوفاء بين منسوبي الأكاديمية وخريجيها، مؤكدًا أن مهنة المهندس هي من أشرف المهن؛ لدورها الهام في تحقيق النهضة والتنمية المنشودة لوطننا، وهو ما يتطلب أن يكون المهندس على قدر المسئولية تجاه مجتمعه، وأن يتحلى بالقيم والأخلاق ويُعلي القيم الإنسانية، وأن يراعي الإتقان في عمله، وأن يواصل دائمًا تنمية قدراته وتطويرها، ويؤمن أن الاجتهاد الدائم والعمل الدؤوب، ليس لهما نتيجة سوى النجاح والتفوق.

وعلى هامش الحفل، قام الوزير بتكريم الفائزين بجوائز أكاديمية الشروق للإبداع العلمي بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأصحاب العطاء المميز من أعضاء الهيئة الأكاديمية بأكاديمية الشروق والخريجين السابقين، وأوائل الأقسام.

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