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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

انطلاق قافلة القومي للبحوث الطبية إلى بولاق الدكرور

صدى البلد

 

 

نظم المركز القومي للبحوث قافلة طبية إلى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة خلال شهر أغسطس الماضي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويأتى ذلك استمراراً للدور المجتمعي للمركز القومي للبحوث، وحرصه على دعم المجتمع المصرى فى شتى المجالات.

وأشار د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث إلى أن لجنة التنمية المجتمعية برئاسة د. نبيله عبدالمقصود نظمت القافلة الطبية خلال شهر أغسطس الماضي، وضمت أطباء في تخصصات مختلفة منها: (الأمراض الباطنية،  الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء، أمراض القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، العلاج الطبيعي، مخ وأعصاب والرمد).

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وأضاف د. حسين درويش أن عدد المرضى بلغ 3240 حالة، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم مجاناً من صيدلية المركز القومي للبحوث.

 

رافق القافلة الطبية العيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث (عيادة الأمراض الباطنية والنساء).

 

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