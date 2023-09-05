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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرص لطلاب الثانوية العامة في الجامعات التكنولوجية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

قال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث لشئون التعليم الفني والتكنولوجيا، إن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية ليس لطلاب مدارس التعليم الفني فقط، بل هناك فرصة أيضا لطلاب الثانوية الأزهرية والثانوية العامة.

فرصة لهؤلاء الطلاب في الجامعات التكنولوجية

وأكد أن عدد الجامعات التكنولوجية وصل إلى 10 جامعات، موضحا أنه يتم إضافة 7 جامعات جديدة مع انطلاق العام الدراسي الماضي، بالإضافة إلى 3 جامعات في المرحلة الأولى، وبدأت الدراسة بها قبل 4 سنوات.

وأوضح أن التخصصات الجديدة التي تواكب وظائف المستقبل تعد الحافز وراء الطلاب في القيام بالانضمام إلى الجامعات التكنولوجية، بما يتمثل في المهن الجديدة المستحدثة، والتي أبرزها برامج تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن أعداد الطلاب الراغبين على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية ارتفعت، حيث تم إغلاقِ تنسيق أغلب الجامعات عقب انتهاء المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن الجامعات تشهد استقبالا لمستويات اجتماعية جديدة غير مألوفة على ما يسمى سابقا «التعليم الفني».

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تعليمات عاجلة من التعليم العالي لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

 

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

المرحلة الثالثة وعدد طلابها

تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.

العدد المُقدر لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق:
الشعب العلمية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.
الشعبة الأدبية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.
إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

يشار إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

ويبحث الطلاب عن أهم كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 علمي  بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية، والذي من المرتقب أن تعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

 

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