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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التحويلات بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشفت كلية الحسابات والمعلومات بجامعة عين شمس عن شروط تحويلات العام الجامعي 2023-2024، وذلك في الوقت الذى تستمر فيه جامعة عين شمس فتح باب التحويلات لكلياتها المختلفة.

 

 شروط التحويلات للعام الجامعي 2023-2024 كما يلى : 
 

أولاً: فرق أعلى بالشعبة العامة من الكليات المناظرة
- لا تقبل الكلية تحويلات إلى الفرق الأعلى لائحة جديدة بالشعبة العامة ولائحة ساعات معتمدة من كليات مناظرة لاختلاف مقررات التدريس بالمستوى الأول بين الكليات بناء على مقاصات سبق إجراءها.

ثانياً: نقل القيد بالمستوى الأول بالشعبة العامة من كليات غير مناظرة
- تقبل الكلية نقل القيد من الطلاب الراغبين في نقل القيد من كليات غير مناظرة بجامعات أخرى حكومية مصرية فقط إلى الشعبة العامة بنسبة لا تزيد عن (۲) من المقيدين بالفرقة الأولى للعام الجامعي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ بشرط:

- حصول الطالب على الحد الأدنى الذي قبلته الكلية سنة حصوله على الثانوية العامة المصرية - الثانوية المعادلة العربية والأجنبية) وأن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية أو المعادلة الأجنبية قد أجتازها الطالب في العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ .

- لا يقبل سنوات سابقة محل إقامته ينبع جامعة عين شمس جغرافياً وأن يكون محل الإقامة مضي عليه سنة على الأقل كما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي. 

- أن يكون الطالب نجح نجاحاً كاملاً بالكلية التي قيد بها أو أعتذر عن دخول الامتحان.

ثالثاً: تحويل الطلاب إلى البرامج الخاصة بمصروفات (برامج الساعات المعتمدة من كليات مناظرة)
- يجوز قبول تحويل الطالب المستجد من كليات أخرى إلى البرامج الخاصة بمصروفات بشرط :

حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بقطاع الحاسبات والمعلومات في الثانوية العامة أو ما يعادلها في العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

-  أن يدرس طالب الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو ما يعادلها مقرر رياضة (٢) بالجامعة 

-  لا يشترط عند التحويل أن يكون سكن الطالب يتبع جامعة عين شمس جغرافيا. يجوز قبول تحويل الطلاب من كليات بقطاع الحاسبات والمعلومات بعد الفرقة الأولى والثانية فقط، بشرط أن يكون الطالب ناجح نجاحاً كاملاً أو منقول بمادة أو منقول بمادتين والمقيد بنظام الفصلين الدراسيين أو نظام الساعات المعتمدة إلى نظام الدراسة بالساعات المعتمدة بالبرامج الخاصة بمصروفات ويتم عمل المقاصة اللازمة، لا يشرط عند التحويل أن يكون سكن الطالب ينبع جامعة عين شمس جغرافياً.

رابعاً : نقل قيد الطلاب إلى البرامج الخاصة بمصروفات (برامج الساعات المعتمدة من الكليات غير المناظرة)
- يجوز قبول نقل قيد الطلاب من كليات غير مناظرة إلى البرامج الجديدة للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢۰۲۳ بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى الذي قبلته الكلية سنة حصوله على الثانوية العامة المصري - الثانوية المعادلة العربية والأجنبية)، ويلزم أن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية أو المعادلة لها قد أجتازها الطالب في العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ولا يقبل سنوات سابقة. 

 

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