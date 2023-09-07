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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خلال اجتماعه الثاني..

مجلس إدارة متحف الزعفران بجامعة عين شمس يناقش ترجمة بردية ايبرس الطبية

الاجتماع الثاني لمجلس
الاجتماع الثاني لمجلس إدارة متحف الزعفران

عقد مجلس إدارة متحف الزعفران برئاسة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاجتماع الثاني بحضور الدكتور ممدوح الدماطي عالم المصريات وعالم الآثار بجامعة عين شمس ووزير الآثار السابق والمشرف العام على متحف الزعفران واحمد لاشين امين عام الجامعة. 

كما حضر كل من الدكتورة ولاء الدين بدوي مدير متحف الزعفران والدكتورة رشا اسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير البوابة الإلكترونية بشبكة المعلومات الجامعية والاستاذ عمرو علي مدير عام الحسابات الخاصة.

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وفي كلمتها وجهت الدكتورة غادة فاروق الشكر والتقدير إلى الدكتور محمود المتيني لسرعة إنجازه متحف الزعفران في فترة قياسية وكذلك الدكتور ممدوح الدماطي لدوره البارز خلال فترة إعداد وتجهيز والاشراف علي المتحف الذي حاز علي اعجاب جميع زواره منذ يوم افتتاحه مؤكدة علي حرص الجامعة علي وجود دور اكبر لمتحف الزعفران خلال الفترة المقبلة.

ناقش المجلس عدة نقاط منها التصديق على محضر رقم (1) بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ - ٥ - ٢٠٢٣، بالإضافة إلى التعاون مع كلية الألسن لترجمة بردية ايبرس الطبية وبطاقات الشرح إلى مجموعة من اللغات.

 

الاجتماع الثاني لمجلس إدارة متحف الزعفران4
الاجتماع الثاني لمجلس إدارة متحف الزعفران4
الاجتماع الثاني لمجلس إدارة متحف الزعفران3
الاجتماع الثاني لمجلس إدارة متحف الزعفران3
الاجتماع الثاني لمجلس إدارة متحف الزعفران2
الاجتماع الثاني لمجلس إدارة متحف الزعفران2
الاجتماع الثاني لمجلس إدارة متحف الزعفران1
الاجتماع الثاني لمجلس إدارة متحف الزعفران1
الاجتماع الثاني لمجلس إدارة متحف الزعفران
الاجتماع الثاني لمجلس إدارة متحف الزعفران
الاجتماع الثاني متحف الزعفران مجلس إدارة متحف الزعفران الدكتورة غادة فاروق جامعة عين شمس وزير الاثار Jobs Education

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