جامعة عين شمس تستعد لاستقبال طلابها الجدد.. تفاصيل

تستعد كلية الآثار جامعة عين شمس، لبدء إجراءات استلام ملفات قبول الطلاب الجدد بداية من الأحد المقبل 10 سبتمبر وفقًا للجدول المرفق، والمرتب بحسب الحروف الأبجدية.

وأكدت كلية الآثار ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلن عنها، علمًا بأنه يتم استلام الأوراق في كلية الآثار أولاً ثم التوجه لإجراء الكشف الطبي في كلية العلوم من الساعة 9 إلى الساعة 1 ظهرًا في المواعيد المبينة.



وكشفت كلية الآثار بجامعة عين شمس، عن أقسامها وبرامجها استعدادا لاستقبال للطلاب الجدد للتيسير عليهم فى الاختيار ، والتى من بينها برنامج الآثار المصرية القديمة، و برنامج الآثار الإسلامية، و برنامج الآثار اليونانية والرومانية، و برنامج علوم الآثار والحفائر (مميز بمصروفات).

كما تتضمن برامج الكلية ، برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.(مميز بمصروفات)، وبرنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية (مميز بمصروفات) لشعبة العلمي فقط، الدراسة باللغة الانجليزية برنامج بيني بالاشتراك مع كلية الحاسبات والمعلومات.

كما تتضمن البرامج ، برنامج علم الآثار الحيوية (مميز بمصروفات) لشعبة العلمي فقط، الدراسة باللغة الانجليزية، برنامج بيني بالاشتراك مع كلية العلوم، وبرنامج ترميم وصيانة التراث المعماري (مميز بمصروفات) لشعبة العلمي فقط، الدراسة باللغة الانجليزية، برنامج بيني بالاشتراك مع كلية الهندسة.

وحددت الكلية الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد للعام الجامعي 2023 - 2024، فى طلب الالتحاق يصرف من الكلية ، وأصل شهادة الثانوية العامة لا يقبل صورة منها بالإضافة ل 5 صور ضوئية منها، وأصل شهادة الميلاد حديثة كمبيوتر و 5 صور منها، وعدد 6 صور شخصية للطالب مطبوعا عليها الاسم والرقم القومى ، وبطاقة الترشيح الصادرة من مكتب التنسيق و 5 صور منها ، وبطاقة 2 جنك للذكور ، وعدد 3 صورمن بطاقة الرقم القومى للطالب ، وعدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب.