عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تستعد لاستقبال طلابها الجدد.. تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستعد كلية الآثار جامعة عين شمس، لبدء إجراءات استلام ملفات قبول الطلاب الجدد بداية من الأحد المقبل 10 سبتمبر وفقًا للجدول المرفق، والمرتب بحسب الحروف الأبجدية.

وأكدت كلية الآثار ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلن عنها، علمًا بأنه يتم استلام الأوراق في كلية الآثار أولاً ثم التوجه لإجراء الكشف الطبي في كلية العلوم من الساعة 9 إلى الساعة 1 ظهرًا في المواعيد المبينة.


وكشفت كلية الآثار بجامعة عين شمس، عن أقسامها وبرامجها استعدادا لاستقبال للطلاب الجدد للتيسير عليهم فى الاختيار ، والتى من بينها برنامج الآثار المصرية القديمة، و برنامج الآثار الإسلامية، و برنامج الآثار اليونانية والرومانية، و برنامج علوم الآثار والحفائر (مميز بمصروفات).

كما تتضمن برامج الكلية ،  برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.(مميز بمصروفات)، وبرنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية (مميز بمصروفات) لشعبة العلمي فقط، الدراسة باللغة الانجليزية برنامج بيني بالاشتراك مع كلية الحاسبات والمعلومات.

كما تتضمن البرامج ، برنامج علم الآثار الحيوية (مميز بمصروفات) لشعبة العلمي فقط، الدراسة باللغة الانجليزية، برنامج بيني بالاشتراك مع كلية العلوم، وبرنامج ترميم وصيانة التراث المعماري (مميز بمصروفات) لشعبة العلمي فقط، الدراسة باللغة الانجليزية، برنامج بيني بالاشتراك مع كلية الهندسة.

txt

تعليم الكبار تحتفل باليوم لعالمي لمحو الأمية

txt

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني.. الكليات والمعاهد المتاحة

txt

فتح باب التحويلات بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس

txt

آخر موعد للتقدم للمسابقة الدولية في مجال بحوث التحكيم بحقوق عين شمس

txt

مجلس إدارة متحف الزعفران بجامعة عين شمس يناقش ترجمة بردية ايبرس الطبية

txt

آخر موعد لغلق التنسيق الداخلى لأقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس

txt

«استخدام الطين الأسواني».. نشاط من تربية نوعية عين شمس لأعضاء جامعة الطفل

txt

أخبار التعليم: حقوق القاهرة تعلن عن شروط الالتحاق بالدراسات العليا.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وكيفية تسجيل الرغبات

txt

60.3 % للأداب و59.1 للحقوق و50.1 للتربية الرياضية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

txt

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى

وحددت الكلية الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد للعام الجامعي 2023 - 2024، فى طلب الالتحاق يصرف من الكلية ، وأصل شهادة الثانوية العامة لا يقبل صورة منها بالإضافة ل 5 صور ضوئية منها، وأصل شهادة الميلاد حديثة كمبيوتر و 5 صور منها، وعدد 6 صور شخصية للطالب مطبوعا عليها الاسم والرقم القومى ، وبطاقة الترشيح الصادرة من مكتب التنسيق و 5 صور منها ، وبطاقة 2 جنك للذكور ، وعدد 3 صورمن بطاقة الرقم القومى للطالب ، وعدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

ترشيحاتنا

«ديلي ميرور»: بريطانيا تعمل على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند

إطلاق العنان للرخاء.. 7 فوائد لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين| تفاصيل

الذهب يحاول التعافي عقب تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 6 أشهر

الذهب يرتفع بقوة عالميا وهذا هو السيناريو الأسوأ للمعدن الأصفر

خطيب الجمعة بالظاهر بيبرس: اقتدوا بالنبي في حاله مع ربه لتشملوا بالرعاية

انتبه .. أعراض تكشف سرطان القولون سريعا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها اتغير.. مي كساب تثير الجدل في أحدث ظهور لها بعد العملية| شاهد

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

أوعي تلبسيه.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ