الرضا بقضاء الله سر استكمال دراستي وتخرجي.. طالبة الطرف الصناعي تكشف التفاصيل

في يوم 24 سبتمبر 2021 فقدت خلود السيد ساقيها وهى فى فرقة الثالثة المعهد العالي للتعاون الزراعي أثر حادث أليم في قرية المزارقة بمحافظة الشرقية كانت ترتدي فستانا جميلا لحضور حفل زفاف ابن عمها ولكن يشاء القدر تتعرض لحادث أليم يحول الزفاف إلي حزن شديد ورغم ذلك تحدت كل الصعاب وفرحت الجميع بتخرجها منذ 5 ايام من المعهد العالي للتعاون الزراعي في شبرا الخيمة بعد إجراء عملية بــتر رجلها اليمنى إثر حــادث بالشرقية.

وقالت خلود السيد خلال تصريحاتها لـ صدى البلد ، أن الرضا بقضاء الله هو السبب الرئيسى في استكمال دراستى مؤكدة ، أن اسرتها دعمتها كثيراَ خلال الفترة الماضية لتخطى هذه المرحلة الصعبة قائلة " وأنا بستلم درع التخرج بتاعي كنت فخورة بنفسي علشان مريت بظروف صعبة.

وأشارت خلود السيد ، إلي إنها استطاعت تحدي الصعاب واستكمال دراستها بشكل جيد بالرغم من الظروف التي واجهتها منذ بــتر قدمها، لافتة أن إعاقتها سبب نجاحها.

وأوضحت السيد ، أن بعد الحادثة مباشرة بدأت العلاج واستكملت المرحلة الدراسية في المنزل لظروفي الصحية ومن ثم أخذت سكنا أيام الدراسة عندما كانت في الفرقة الرابعة وبدأت الاعتماد على نفسها كونها من مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وتذهب للامتحان والسكاشن دون مساعدة من أحد.

وأكدت ، أن الاسرة والمعهد والاصدقاء قدموا أفضل مثال للدعم النفسى خلال الفترة الماضية لافتة ، أنها مارست حياتها بشكل طبيعي للغاية.