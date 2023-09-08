جامعة عين شمس في أسبوع| فريق كورال الحقوق يتوج بالمركز الأول .. وورشة تدريبية مجانية للطلاب عن توليد الأفكار الإبداعية للمشروعات

جامعة عين شمس في أسبوع ..

فريق كورال كلية الحقوق يتوج بالمركز الأول على مستوى الجامعة

مجلس إدارة متحف الزعفران يناقش ترجمة بردية ايبرس الطبية

ورشة تدريبية مجانية للطلاب عن توليد الأفكار الإبداعية للمشروعات



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها فريق كورال كلية الحقوق بعين شمس يتوج بالمركز الأول على مستوى الجامعة وورشة تدريبية مجانية للطلاب عن توليد الأفكار الإبداعية للمشروعات

حصل فريق كورال كلية الحقوق بجامعة عين شمس بقيادة المدرب الفنان مؤمن خليل، بالمركز الأول على مستوى الجامعة ، و ذلك ضمن فاعليات مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى ٢٠٢٣م التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بمسرح كلية التربية النوعية.

يأتي ذلك برعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د محمد صافي، عميد كلية الحقوق ، ا.د محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم.





وبهذه المناسبة ، يتقدم عميد الكلية بخالص التهنئة لفريق الكورال وإدارة رعاية الشباب بالكلية، وننتظرهم جميعا ليمتعوا الحضور بفنهم الراقى فى حفل تخرج الكلية الرسمى يوم الخميس الموافق الرابع عشر من سبتمبر لعام ٢٠٢٣م.

عقد مجلس إدارة متحف الزعفران برئاسة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاجتماع الثاني بحضور الدكتور ممدوح الدماطي عالم المصريات وعالم الآثار بجامعة عين شمس ووزير الآثار السابق والمشرف العام على متحف الزعفران واحمد لاشين امين عام الجامعة.

كما حضر كل من الدكتورة ولاء الدين بدوي مدير متحف الزعفران والدكتورة رشا اسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير البوابة الإلكترونية بشبكة المعلومات الجامعية والأستاذ عمرو علي مدير عام الحسابات الخاصة.



وفي كلمتها وجهت الدكتورة غادة فاروق الشكر والتقدير إلى الدكتور محمود المتيني لسرعة إنجازه متحف الزعفران في فترة قياسية وكذلك الدكتور ممدوح الدماطي لدوره البارز خلال فترة إعداد وتجهيز والاشراف علي المتحف الذي حاز علي اعجاب جميع زواره منذ يوم افتتاحه مؤكدة علي حرص الجامعة علي وجود دور اكبر لمتحف الزعفران خلال الفترة المقبلة.

ناقش المجلس عدة نقاط منها التصديق على محضر رقم (1) بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ - ٥ - ٢٠٢٣، بالإضافة إلى التعاون مع كلية الألسن لترجمة بردية ايبرس الطبية وبطاقات الشرح إلى مجموعة من اللغات.

نظم مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالتعاون مع وحدة التضامن بجامعة عين شمس، وكلية الالسن، دورة تدريبية مجانية ضمن مبادرة الطالب المنتج بعنوان توليد الأفكار الإبداعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الإجتماعى، وتعتبر الدورة التدريبية ضمن الدورات الموجهة لتنمية قدرات رواد الأعمال فى المجالات المالية والإدارية.

تقام الدورة تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الإجتماعية، ود سلوي رشاد عميد كلية الألسن، وبتنسيق د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقامت الخبيرة الدولية د. مي التلاوي، بإلقاء محاضرة تناولت فيها فكره كيفية توليد الأفكار الإبداعية، كيفية التفكير والإعداد للمشروع، الي جانب تعريف الريادة وريادة الأعمال والفرق بين رجل الاعمال ورائد الاعمال وكذلك سمات رائد الاعمال

وتناول اليوم الثاني عدة موضوعات من اهمها اختيار الفكرة الإبداعية وأنواع المشروعات، الأساسيات لدراسة جدول المشروع، وكذلك نقاط الضعف والقوة لفكرة المشروع، واثر اختيار فكرة المشروع على البيئة.

وفي ختام الورشة تم تسليم الشهادات للطلاب الحاضرين.