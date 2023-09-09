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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب الجدد.. المصروفات الدراسية لكلية التربية بجميع أقسامها

كلية تربية جامعة
كلية تربية جامعة عين شمس

كشفت كلية التربية جامعة عين شمس  مصروفات الدراسية  لطلاب الفرقة الأولي الجُدد أقسام وبرامج كلية التربية لطلاب الفرقة الأولى الجدد(أقسام عامة وأقسام خاصة).


وأكدت الكلية أنه يجب على جميع طلاب الفرقة الأولى الجدد إحضار المصروفات الخاصة بالقسم المُرشَّح له أثناء تقديم ملفه، وعلى طلاب الأقسام الخاصة إحضار مصروفات فصل الخريف

 

جدير بالذكر أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق برنامج حاضنة الأعمال في مجال الرياضة (رانز) لدعم المبتكرين ورواد الاعمال، بتنفيذ مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس و بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بالجامعة.

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، و بالتعاون مع جامعه عين شمس برئاسة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنفيذ مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس و بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بالجامعة - تعاون لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الرياضية.

ويهدف البرنامج إلى تشكيل مجتمع من رواد الأعمال الذين يهتمون بإنشاء شركات ناشئة تعمل على تطوير تكنولوجيات تخدم مجالات الرياضة المتنوعة وتساهم في تطوير الإدارة الرياضية والمجالات المتعلقة بها في مصر.

وتتضمن الفئات المستهدفة للبرنامج رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الذين يعملون في مجالات تكنولوجيا الرياضة والإدارة الرياضية، بالإضافة إلى الأفكار المبتكرة والباحثين الذين يمتلكون إلهامًا في تلك المجالات.

ويشمل البرنامج ثلاث مراحل أساسية، تبدأ بنشر الوعي بتكنولوجيات الرياضة والإدارة الرياضية، تليها مرحلة التحقق من الأفكار والشركات الناشئة، وتختتم بمرحلة الاحتضان.

وتتضمن أهداف البرنامج:

- نشر المعرفة بتكنولوجيات الرياضة والإدارة الرياضية وتعزيزها بين مجتمع الجامعات المصرية
- دعم وتعزيز الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة في مجالات تكنولوجيا الرياضة
- تقديم أنشطة تدريبية وورش عمل لبناء قدرات المشاركين وتطوير مهاراتهم
- تهيئة المشاركين للاستفادة من الفرص المحلية والدولية

وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج إقامة ندوات وورش عمل في الجامعات المصرية المختلفة لنشر الوعي بتكنولوجيات الرياضة والإدارة الرياضية، بينما تتضمن المرحلة الثانية دعم وتعزيز الشركات الناشئة والأفكار المكتشفة وتقديم التمويل والدعم المستمر لتحقيق النمو، أما المرحلة الثالثة، فتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال الشركات الناشئة التي تتخرج من البرنامج، وتطوير بيئة ريادة الأعمال من خلال استراتيجية واسعة لتعزيز ريادة الأعمال وزيادة الوعي في المجتمع.

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