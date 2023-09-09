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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ 600 جنيه قسطًا شهريًا.. حقيقة طرح وحدات في «سكن لكل المصريين»

صدى البلد

في إطار سعي الدولة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع اسعار العقارات بشكل عام، فقد أعلن صندوق الاسكان الاجتماعي عن طرح 17 إعلانا لشقق الإسكان الاجتماعي منذ 2014، تقدم لهم أكثر من مليون ونصف مواطن.

 

وحسب ما أفادت به مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأن كل إعلان يتم تحديد عدد من الشروط والضوابط ليصل الدعم لكل المستحقين.

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وقبل أيام تم تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود طرح جديد في الإعلان الـ18، وشقق بقسط 600 جنيه، لكن هذه الأخبار غير صحيح، ولا يوجد طرح حاليا.. بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي. 

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: "أي مواطن بيتقدم وتنطبق عليه الشروط بنوفر ليه شقة، حتى لو كان خارج الاولوية، يعرض عليه وحدات في الإعلانات التالية".

 

وأوضحت أن أعداد المتقدمين على شقق الإسكان الاجتماعي في تزايد مستمر لثقة المواطنين في هذا الإعلان، وآخر إعلان تم طرح ما يقرب من 23 ألف شقة تقدم حوالي 200 ألف متقدم.

اسعار العقارات شقق الاسكان الاجتماعي

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