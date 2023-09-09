انقطاع الاتصال بـ 37 إسرائيليا في المغرب بسبب الزلزال المدمر

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن عددا من الإسرائيليين الذين يقيمون في المغرب لم يتواصلوا بعد مع عائلاتهم، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي وقع اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أنه حتى الآن هناك 37 إسرائيليا من أصل 360 في المغرب قطع الاتصال بهم، مشيرة إلى أنها تحاول الاتصال بهم والوصول إليهم لمعرفة وضعهم.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد إلى 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

ولفتت الداخلية المغربية إلى أنه تسجيل 542 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال.