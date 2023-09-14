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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نص مليون جنيه.. أرخص 5 سيارات أوتوماتيك موديلات 2024 في مصر|صور

نص مليون جنيه| أرخص
نص مليون جنيه| أرخص 5 سيارات أوتوماتيك موديلات 2024

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة جميع طرازات السيارات موديل 2024 ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المشترين للحصول علي سيارة جديدة وبإمكانيات متطورة، وتم تواجد هذه الإصدارات رغم العديد من المشكلات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، والذى اثر علي تواجد السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار أرخص 5 سيارات أوتوماتيك موديلات 2023 و 2024 بالسوق المصري :

1- تويوتا رش الـ SUV

زودت سيارة تويوتا رش موديل 2023 بمحرك سعة 1500 سي سي ، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 1 00 كم/ساعة في 13 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 136 نيوتن/متر، وقوة 103 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 160 كم/ساعة .

تويوتا رش الـ SUV


سعر سيارة تويوتا رش موديل 2023 في سوق السيارات المصر يصل الي 550 ألف جنيه .

2- شيرى اريزو 5 موديل 2024

عزم دوران سيارة شيرى اريزو 5 السيدان يصل الي 141 نيوتن/متر، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 114 حصان ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 موديل 2024

السعر الرسمي لسيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 555 ألف جنيه .

3- بى واى دى‬ F3 موديل 2024

تستخدم سيارة بى واى دى‬ F3 السيدان الصينية علبة تروس أوتوماتيك ، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

بى واى دى‬ F3 موديل 2024

تباع سيارة بى واى دى‬ F3 الصينية موديل 2024 في سوق السيارات المصري بسعر سوقي يصل الي 580 ألف جنيه .

4- شيفروليه أوبترا الجديدة

تحتاج سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتخرج قوة 110 حصان، وعزم دوران 146 نيوتن/متر.

شيفروليه أوبترا الجديدة

تتواجد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 645 ألف جنيه .

5-  جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024

تنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، وقوة 103 حصان، ويتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

 جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024

تأتي سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 669 ألف جنيه .

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