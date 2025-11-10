قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
قبل غلق باب الاقتراع.. انتشار أمنى كبير فى محيط اللجان الانتخابية
الشيخ محمد أبو بكر عن وفاة إسماعيل الليثي: لعل موت ولده قبله رفعة لدرجته
هل الحسد سبب وفاة إسماعيل الليثى وابنه؟.. عالم أزهري يكشف الحقيقة
وفاة إسماعيل الليثي ليلحق بابنه ضاضا.. قصة المطرب الشعبي من التوك توك إلى النهاية المفجعة
الوطنية للانتخابات: أعلى ورقة تصويت بها 62 مرشحا.. فيديو
‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الإثنين 10 نوفمبر 2025
الصناعه: تمويل المصانع المتعثرة مقابل حصص ملكية بين 25% و49% من رأس المال
انتخابات مجلس النواب 2025 .. السيدات تتصدرن المشهد أمام مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي
رياضة

منتخب الطائرة يرفع درجة الاستعداد لبطولة التحدي بالأردن

منتبخ الطائرة
منتبخ الطائرة
القسم الرياضي

يواصل المنتخب المصري الأول للكرة الطائرة للرجال تدريباته اليومية بجدية والتزام داخل معسكره المغلق، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس التحدي العربية الأولى، المقرر إقامتها بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر المقبل، بمشاركة منتخبات: مصر، الأردن، البحرين، تونس، ليبيا، الكويت، وفلسطين.

ويحظى المنتخب بدعم ومساندة كاملة من مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، الذي أكد أن الفترة الحالية تمثل مرحلة حاسمة في إعداد المنتخب قبل البطولة، مشيدًا بحالة الانضباط والالتزام التي يظهرها جميع اللاعبين والجهاز الفني خلال المعسكر.

وقال المهندس ياسر قمر في تصريحاته الصحفية اليوم :"نثق تمامًا في قدرات لاعبينا وجهازهم الفني، وندرك أن الالتزام والتركيز في التدريبات هما أهم عوامل النجاح قبل خوض هذا الحدث العربي الكبير وهدفنا هو تمثيل مشرف لمصر وحصد اللقب بإذن الله".

وأضاف رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة يتابع باستمرار كل تفاصيل المعسكر، ويوفر كل الإمكانات الفنية والطبية لضمان جاهزية المنتخب بأفضل صورة، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي برئاسة الدكتور مجدي الصباغ يتابع الحالة البدنية للاعبين بدقة، خاصة بعد مشاركتهم الأخيرة في بطولة العالم بالفلبين، من أجل معالجة أي حالات إجهاد أو إصابة قبل انطلاق المنافسات.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن محمد اللقاني كلًا من:

محمد الحسن ومحمد رفعت (مدربان مساعدان)

الدكتور إيهاب طنطاوي (علاج طبيعي)

الدكتور عبد الرحمن غنيم (تأهيل)

الدكتور أحمد سالم (مخطط أحمال)

مصطفى أبو خضرة (محلل تقني)

محمد رمضان ومحمد خير (إداريان)


وانتظم المنتخب في معسكر مغلق بالصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب بدءًا من السبت الماضي ، لتجهيز جميع العناصر الدولية قبل السفر إلى الأردن.

وتضم  قائمة اللاعبين الدوليين كلا من:

عبد الله عبد السلام وأحمد سعيد (السويحلي الليبي)

حمزة الصافي (شباب الأهلي الإماراتي)

أحمد ضياء (الدوري الصربي)


ومن النادي الأهلي: حسام يوسف، سيف حسن عابد، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، زياد أسامة، عبد الرحمن سعودي، أحمد غريب، مصطفى جابر، محمد رمضان، محمد عبد المحسن، وعمر أكرم (بتروجيت).

ومن الزمالك: محمد رضا، ياسين محمد، أشرف اللقاني، إبراهيم عادل، عبد الرحمن الشحات، أبو السعود السيد، ومحمد عادل.

وأكد المهندس ياسر قمر في ختام تصريحاته أن اتحاد الطائرة يعمل وفق خطة مدروسة لإعداد المنتخبات الوطنية على أعلى مستوى، قائلًا: "لدينا طموح كبير في أن يظل منتخب مصر متصدراً الساحة العربية والإفريقية  ونثق أن الجيل الحالي قادر على تحقيق إنجاز جديد يليق بتاريخ الكرة الطائرة المصرية" على المستوى الدولي والعالمي.

