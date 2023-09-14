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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمر مشين.. والدة ماجواير تهاجم منتقدي نجلها في بيان ناري

هاري ماجواير
هاري ماجواير

دافعت والدة هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد، عن نجلها بعد تزايد حدة الانتقادات وحملات السخرية ضده في الفترة الأخيرة، بسبب مستواه في الملعب.

وقالت والدة هاري ماجواير في بيان نشره فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: "كأم، فإن رؤية مستوى التعليقات السلبية والمسيئة التي يتم تلقيها من بعض المشجعين والنقاد ووسائل الإعلام أمر مشين وغير مقبول تماما لأي مجال من مجالات الحياة ناهيك عن شخص يبذل قصارى جهده من أجل ناديه ومنتخب بلاده".

وأضافت: "كنت هناك في المدرجات كالمعتاد، هناك حملة ضد هاري من لا شيء".

وتابعت: "أفهم أنه في عالم كرة القدم هناك صعود وهبوط وإيجابيات وسلبيات ولكن ما يتلقاه هاري تجاوز كرة القدم".

وواصلت: "بالنسبة لي رؤيته يمر بما يمر به ليس على ما يرام. أكره أن أرى آباء أو لاعبين آخرين يمرون بهذا في المستقبل، خاصة الفتيان والفتيات الصغار الذين يخترقون الصفوف اليوم".

واختتمت: "هاري لديه قلب كبير وقوي ذهنيا ويمكنه التعامل مع الأمر عكس البعض قد لا يمكنهم التعامل مع مثل هذه الأمور، لذلك أتمنى هذا النوع من الإساءة لأحد".
 

ماجواير مانشستر يونايتد والدة هاري ماجواير فابريزو رومانو هاري ماجواير

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