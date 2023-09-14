البنك المركزي الأوروبي: نعتزم إعادة التضخم إلى 2% بعد رفع أسعار الفائدة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم الخميس، إن المركزي الأوروبي عازم على إعادة التضخم إلى 2% خلال مدة زمنية مناسبة.

وقالت لاجارد، في مؤتمر صحفي بعد قرار رفع أسعار الفائدة، إن “مستويات الفائدة الحالية ستساعد في إعادة التضخم إلى 2%”، مشيرة إلي أن “معظم أعضاء المركزي وافقوا على قرار رفع الفائدة”.

وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أنه “من المحتمل أن يبقى الاقتصاد مقيدا في الأشهر المقبلة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%، وجاء ذلك في الوقت الذي جاءت فيه التوقعات بالإبقاء علي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25%.