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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 15 كرسي كهربائي لذوي الهمم بالسويس

صدى البلد

تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قام أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس بحضور احتفالية توزيع وتسليم عدد ١٥ كرسى متحرك كهربائي لذوى الهمم من الأسر الأولى بالرعاية الذى نظمته مديرية التضامن بالسويس بمنطقة الشاطىء العام بحضور أميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعي و رؤساء الجمعيات الخيرية .

جاء ذلك استكمالًا لما تم توزيعه من كراسي متحركة كهربائية من فترة سابقة.
وخلال الاحتفالية قدم أحمد وزيرى الشكر لمديرية التضامن و المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية لما يبذلونه من جهد لتحقيق التمكين الاقتصادي والتكافل الاجتماعي ورفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر احتياجاً و ذلك فى إطار "مبادرة حياة كريمة "
كما قدمت مديرة مديرية التضامن الشكر والتقدير للواء عبد المجيد صقر على دعمه الدائم و المستمر  خاصة لذوي القدرات الخاصة .
أعرب أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة عن سعادتم موجهين الشكر لمحافظة السويس و الدولة على رعايتهم أملين أن يحفظ الله السويس و مصر و تستمر في تقديم العون و المساعدة لذوى الاحتياجات.

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