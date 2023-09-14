عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عرض التجربة المصرية في مكافحة المخدرات أمام الدول العربية.. صور

صدى البلد

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، الزيارة السنوية التى ينظمها المكتب العربى لشئون المخدرات والجريمة التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب لمسئولى أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لمكافحة المخدرات بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إطار تنفيذ الإستيراتيجية العربية لمكافحة الإستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ، وما إنطوت عليه بشأن التعاون العربى الإجرائى فى هذا الصدد.

 تم عقد الجلسة الأولى تحت عنوان (التجربة المصرية فى مجال مكافحة المخدرات إقليمياً ودولياً) ، وتضمنت الإشارة بإنضمام مصر للإتفاقيات الدولية الثلاثة والإتفاقية العربية لمكافحة المخدرات، فضلاً عن كافة المبادرات المطروحة من قبل منظمة الأمم المتحدة فى شأن المخدرات والمؤثرات العقلية والإلتزام الكامل ببنود تلك الإتفاقيات.

وتم استعراض الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بجمهورية مصر العربية والتى تناولت جهود الوزارة فيما يتعلق (بإحباط محاولات الجلب والتهريب - متابعة التشكيلات العصابية - مكافحة الزراعات المخدرة – صور الإتجار غير المشروع – مكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة والمتحصلة من جرائم المخدرات) وكذا الجهود والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية للحد من مشكلة التعاطى والإدمان فى إطار الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.     

كما تم عقد الجلسة الثانية تحت عنوان (الإتجاهات الراهنة لمشكلة المخدرات بنطاق دول مجموعة العمل الإجرائية الأولى) والتى تضمنت عرضاً للجهود الوطنية للدول المشاركة من خلال رؤساء وفود تلك الدول.

وعقب ذلك تم اصطحاب الحضور لمتحف الإدارة التابع لمعهد تدريب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تم إستعراض مقتنيات المتحف التاريخية وما تم توثيقه من وقائع ضبط مميزة ، وأشكال المواد المخدرة وأنواعها وأساليب الإخفاء والتمويه.. وكذا زيارة لقسم المعمل والتحليل الفنى التابع لإدارة الرقابة على السلائف والكيماويات للكشف عن المخدرات وتحديدها .

كما تم استئناف الجلسة الختامية تحت عنوان (التعاون العملياتى فى مجابهة المخدرات) والتى تضمنت رؤى الدول المشاركة فى تعزير التعاون المشترك فيما يخص قضايا المخدرات عبر الدول والإتجار غير المشروع بها وكافة المستجدات ذات الصلة ، ولقد انتهت أعمال الجلسات بالخروج بعدد من التوصيات أبرزها (التأكيد على أهمية تعزيز قنوات الإتصال بين دول المجموعة فى مجال تبادل المعلومات وتقييمها وتحليلها وتنسيق الجهود بين أجهزة المكافحة للحد من عمليات تهريب المواد المخدرة ).

B43F00C3-828A-4580-B049-E0D3405F77E8
B43F00C3-828A-4580-B049-E0D3405F77E8
1AB7291B-F072-4B65-A8CB-C642E6D178AA
1AB7291B-F072-4B65-A8CB-C642E6D178AA
56A099EB-9CF8-468F-BCA8-FF011FD29339
56A099EB-9CF8-468F-BCA8-FF011FD29339
3C48B47C-CE92-4648-92AF-1F3F63951831
3C48B47C-CE92-4648-92AF-1F3F63951831
4C862EFB-957C-42B7-9471-C840A8870BD9
4C862EFB-957C-42B7-9471-C840A8870BD9
36CB73A7-2618-42C9-9EEB-E9DED75347BE
36CB73A7-2618-42C9-9EEB-E9DED75347BE
9F625CFB-D834-4A95-A16C-975FA53CF8B5
9F625CFB-D834-4A95-A16C-975FA53CF8B5
اجهزة مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر التشكيلات العصابية التعاون العربي الداخلية العرب الزراعات المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

حدد الوقت والمكان.. العالم الهولندي: زلزال بقوة 7 ريختر يضرب هذه المناطق

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

شوبير يكشف مفأجاة بشأن محمد صلاح

ترشيحاتنا

سلوفاكيا تعلن طرد أحد موظفي السفارة الروسية .. وموسكو تتوعد بالرد

لسبب خطير .. دولة أوروبية تحظر بيع هاتف آيفون 12

المصائب تتوالى.. مصرع وإصابة 44 ليبيًا في حادث تصادم أتوبيس سياحي بمطروح

كسر حاجز 2200 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

القاهرة 33 .. درجات الحرارة غدا في المحافظات

إنقاذ حياة شاب بعد 6 أيام تحت الأنقاض بدرنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

فيديو

زلزال إريتريا وتسونامي المغرب .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة خلال أيام

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ