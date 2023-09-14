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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب آلاما قوية.. أطعمة ومشروبات تعالج قرحة المعدة

قرحة
قرحة

 تحدث قرحة المعدة بسبب جرثومة المعدة أو تناول كميات زائدة من مسكنات الألم مثل الأسبرين والالتهابات غير الستيرويدية مثل الأيبوبروفين.

تشمل أعراض قرحة المعدة الإحساس بالحرقان أو الألم الشديد في المنطقة الواقعة بين الصدر والسرة ويستمر الألم لبضع دقائق إلى عدة ساعات حسب شدة القرحة.

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تشمل الأعراض الأخرى ضعف الشهية والانتفاخ وحرقة المعدة وعسر الهضم والغثيان والقيء وفقدان الوزن.

يمكن أن تؤثر قرحة المعدة على الأشخاص من جميع الفئات العمرية وتحتاج إلى تدخل طبي فوري. 
هناك بعض العلاجات الطبيعية المتاحة التي يمكن أن تقوي بطانة الأمعاء وتمنع الهجوم الحمضي وتساعد في علاج قرحة المعدة
إليك بعض الأطعمة التي تساعد على علج  قرحة المعدة وذلك وفقا لما جاء في موقع netmeds
كرنب
الملفوف هو غذاء جيد يحتوي على حمض اللاكتيك ويقوم بعمل رائع من خلال إنتاج الأحماض الأمينية ويساعد في تعزيز تدفق الدم إلى بطانة المعدة لشفاء القرحة.

علاوة على ذلك، فإن الملفوف الغني بفيتامين C مفيد أيضًا للمرضى الذين يعانون من عدوى الملوية البوابية، كما وجدت الدراسات أن عصير الجزر الطازج يمتلك عامل مضاد للقرحة (فيتامين يو).

نصيحة: قم بإعداد عصير طازج من الملفوف والجزر، وتناول نصف كوب من هذا العصير قبل كل وجبة وعند النوم وكرر هذا لبضعة أسابيع للحصول على نتائج أفضل.

موز
وجد أن الموز الخام والناضج مفيد جدًا في علاج قرحة المعدة وهناك بعض المركبات المضادة للبكتيريا في الموز والتي تمنع نمو بكتيريا الملوية البوابية المسببة للقرحة والموز هو الأفضل لإزالة حموضة العصارة المعدية التي تقلل الالتهاب وتقوي بطانة المعدة.

نصيحة: تناول ثلاث موزات ناضجة في اليوم للتخفيف من القرحة ويمكنك شراء مسحوق الموز الأخضر، عن طريق مزج ملعقتين كبيرتين من مسحوق الموز وملعقة كبيرة من العسل وتناولي هذا الخليط 3 مرات في اليوم لمدة أسبوع.

الموز
الموز

فلفل كايين/هالابينو
نتبع جميعًا نظامًا غذائيًا لطيفًا لعلاج القرحة، ولكن من المثير للدهشة أن الفلفل الحار يساعد في علاج قرحة المعدة. وفقا لدراسة نشرت في Critical Reviews in Food Science and Nutrition، فإن مركب الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار يعيق إفراز أحماض المعدة، ويعزز إفرازات المخاط وتدفق الدم في الغشاء المخاطي للمعدة، وبالتالي يمنع ويشفي القرحة.

نصيحة : أضف أقل من ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار إلى كوب من الماء الدافئ، واشربه مرتين في اليوم لمدة 3 أيام وقم بزيادة كمية الفلفل الحار ببطء حتى ربع ملعقة صغيرة واشربه مرتين في اليوم لمدة أسبوع.

جوزة الهند
يشتهر حليب جوز الهند وحليب جوز الهند بخصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للقرحة، وهو مفيد في علاج قرحة المعدة ويقتل البكتيريا المسببة للقرحة.

نصيحة: اشربي حليب جوز الهند الطازج مرتين يوميًا لمدة أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

نبات الحلبة
تعتبر بذور الحلبة مصدرًا جيدًا للمركبات الصمغية التي تحمي الأمعاء من الالتهابات البكتيرية المختلفة.

نصيحة: أضف ملعقة صغيرة من بذور الحلبة إلى كوب من الماء الساخن. 
يصفى ويشرب هذا الماء و يمكنك إضافة القليل من العسل و تناول مسحوق الحلبة مع الحليب لشفاء القرحة.

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