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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عكس المعروف.. الشاي في الإفطار مفيد للجسم |بشرط واحد

الشاي
الشاي

من الشائع أن تناول الشاي الأسود في الصباح يضر المعدة والجسم ولكن ما لا يعرفه معظم الاشخاص أن له فوائد عند تناوله في هذا التوقيت
والفيصل في حدوث أضرار الشاي الأسود في الصباح أو الفوائد هو موعد تناوله وموعد تناول الإفطار 

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ووفقا لما جاء في موقع denongte فإن شرب الشاي في الصباح وبعد الراحة الليلية، يجف الجسم تدريجيًا، وتزداد كثافة الدم.
إن شرب الشاي الخفيف لا يمكن أن يرطبك وينظف المعدة فحسب، بل يمكنه أيضًا خفض ضغط الدم، وتخفيف الدم، ومنع وعلاج مشاكل الهضم.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه من الأفضل عدم شرب شاي أقوى في الصباح، حيث يجب أن يكون شاي الصباح أخف من الشاي اليومي المعتاد.

فوائد الشاي الأسود في الصباح 


يعد الشاي الأسود خيارًا رائعًافي  الصباح، لأنه يمكن أن ينشط الدورة الدموية ويطرد البرودة من داخل الجسم. كل يوم بعد الإفطار، اشرب كوبًا من الشاي الأسود ويمكنك إضافة الحليب إليه.

شرط الفوائد

من الأفضل تناول الشاي بعد وجبة الإفطار على ألا يقل المدة بين تناوله والاستيقاظ عن ساعة، حيث أن الشاي يحتوي على الكافيين، كما أن شرب الشاي على معدة فارغة سيجعل المعدة تمتص المزيد من الكافيين، مما قد يؤدي إلى إحباط المعدة.

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