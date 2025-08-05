قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة
كيف أتأكد من رضا الله عني؟.. أمين الإفتاء: يُعرف من الطاعات
الأهلي بيأكد .. تامر أمين يكشف مفاجأة كبرى عن وسام أبو علي
آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن سكن لكل المصريين 7
مشاركة نسائية وشبابية واسعة في انتخابات الشيوخ.. وتسهيلات كبيرة للناخبين
الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء
وفاة 4 أشخاص في تحطم طائرة تابعة للحماية المدنية الجزائرية
وفاة مدير الكرة بنادي بورتو البرتغالي
بعد تعرضه للإغماء.. نقيب المهن التمثيلية يكشف الحالة الصحية للفنان محمد صبحي
رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة
بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اليوتيوبر الكوري يختبر تحمل Galaxy Z Fold 7 عبر أكثر من 160 ألف طية

Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Fold 7
احمد الشريف

تجاوز عدد طيّات هاتفGalaxy Z Fold 7 في اختبار التحمل الذي يجريه أحد اليوتيوبرز الكوريين حاجز الـ160,000 طيّة، وتم توثيق عدد من الملاحظات اللافتة خلال عملية الطي المتواصلة. بين 6,000 و10,000 طيّة، تعرّض الهاتف لخطأ أعاد تشغيل النظام تلقائيًا. 

وعند حوالي 46,000 طيّة، بدأت المفصلة تُصدر صوت طقطقة مزعج. وبعد الوصول إلى 75,000 طيّة، لوحظ تسرب سائل غير معروف المصدر من منطقة المفصلة.

ورغم هذه المشكلات، لم تظهر أي بيكسلات ميتة على الشاشة الداخلية حتى بعد اجتياز 150,000 طيّة، كما بقيت الشاشة اللمسية تعمل بشكل كامل.

لكنّ صوت الطقطقة الصادر من المفصلة استمر كأثر دائم ووحيد حتى اللحظة.

المقال الأصلي بتاريخ 4 أغسطس 2025 (1:15 صباحًا)

يقوم أحد اليوتيوبرز الكوريين المتخصصين في التقنية حاليًا ببث مباشر على يوتيوب لاختبار تحمل هاتف Samsung Galaxy Z Fold 7 من خلال طيّه يدويًا حتى 200,000 مرة. ويُعد هذا التحدي الشاق من أكبر اختبارات المتانة التي تُجرى بشكل يدوي للهاتف، حيث يتم طي الجهاز وفرده بشكل متواصل، دون أي أدوات أو أجهزة آلية.

حتى لحظة كتابة هذه السطور، تجاوز عدد الطيّات 113,368 طيّة، ما يعني أن اليوتيوبر يقترب من الوصول إلى الهدف النهائي خلال يوم أو يومين على الأكثر.

ويُشار إلى أن شركة سامسونج تُقيّم الشاشة الداخلية من نوع OLED في هاتف Z Fold 7 لتحمّل حتى 500,000 طيّة في ظروف مثالية، لكن تنفيذ هذا الاختبار يدويًا يستغرق أيامًا متواصلة وقد يتسبب في إنهاك نفسي وجسدي.

يقوم اليوتيوبر بالتوقف عند مراحل محددة لمعاينة حالة الهاتف. وعند الوصول إلى 95,000 طيّة، بدا أن الهاتف يعمل بشكل طبيعي، حيث كانت الشاشة تعرض الألوان بشكل صحيح، وحساسية اللمس ما زالت دقيقة، كما استمرت المكونات الأخرى مثل السماعات في العمل دون مشاكل.

Galaxy Z Fold 7 Galaxy هاتف Galaxy Z Fold 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

مسرح الجريمة

نحره شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

جثة

بها آثار جروح .. العثور على جـ.ـثة مسن في المعادي

بالصور

من الكوليسترول للسكري.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

المزيد