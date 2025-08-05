اليوتيوبر الكوري يختبر تحمل Galaxy Z Fold 7 عبر أكثر من 160 ألف طية

تجاوز عدد طيّات هاتفGalaxy Z Fold 7 في اختبار التحمل الذي يجريه أحد اليوتيوبرز الكوريين حاجز الـ160,000 طيّة، وتم توثيق عدد من الملاحظات اللافتة خلال عملية الطي المتواصلة. بين 6,000 و10,000 طيّة، تعرّض الهاتف لخطأ أعاد تشغيل النظام تلقائيًا.

وعند حوالي 46,000 طيّة، بدأت المفصلة تُصدر صوت طقطقة مزعج. وبعد الوصول إلى 75,000 طيّة، لوحظ تسرب سائل غير معروف المصدر من منطقة المفصلة.

ورغم هذه المشكلات، لم تظهر أي بيكسلات ميتة على الشاشة الداخلية حتى بعد اجتياز 150,000 طيّة، كما بقيت الشاشة اللمسية تعمل بشكل كامل.

لكنّ صوت الطقطقة الصادر من المفصلة استمر كأثر دائم ووحيد حتى اللحظة.

المقال الأصلي بتاريخ 4 أغسطس 2025 (1:15 صباحًا)

يقوم أحد اليوتيوبرز الكوريين المتخصصين في التقنية حاليًا ببث مباشر على يوتيوب لاختبار تحمل هاتف Samsung Galaxy Z Fold 7 من خلال طيّه يدويًا حتى 200,000 مرة. ويُعد هذا التحدي الشاق من أكبر اختبارات المتانة التي تُجرى بشكل يدوي للهاتف، حيث يتم طي الجهاز وفرده بشكل متواصل، دون أي أدوات أو أجهزة آلية.

حتى لحظة كتابة هذه السطور، تجاوز عدد الطيّات 113,368 طيّة، ما يعني أن اليوتيوبر يقترب من الوصول إلى الهدف النهائي خلال يوم أو يومين على الأكثر.

ويُشار إلى أن شركة سامسونج تُقيّم الشاشة الداخلية من نوع OLED في هاتف Z Fold 7 لتحمّل حتى 500,000 طيّة في ظروف مثالية، لكن تنفيذ هذا الاختبار يدويًا يستغرق أيامًا متواصلة وقد يتسبب في إنهاك نفسي وجسدي.

يقوم اليوتيوبر بالتوقف عند مراحل محددة لمعاينة حالة الهاتف. وعند الوصول إلى 95,000 طيّة، بدا أن الهاتف يعمل بشكل طبيعي، حيث كانت الشاشة تعرض الألوان بشكل صحيح، وحساسية اللمس ما زالت دقيقة، كما استمرت المكونات الأخرى مثل السماعات في العمل دون مشاكل.