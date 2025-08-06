قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تذبذب أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
لاتنخدعوا فى الطقس.. ظواهر مناخية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة
اتفاق رسمي.. الزمالك يحصل على 250 ألف دولار من فسخ عقد تيدي أوكو
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يصل القاهرة غدًا ويلتقي «مدبولي»
بعد تراجعه بقوة.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 6-8-2025
رغم الشائعات| «فتوح» يكشف الحقيقة: لا أحد تحدّث معنا بشأن رحيل «الجزيري» عن الزمالك
موانع الخشوع في الصلاة.. 4 أخطاء تحرمك لذة العبادة
صور.. رئيس "نقل الكهرباء" تتابع سير العمل بمركزي تحكم الدلتا والصيانة
الأهلي يتحمل جزءًا من راتبه.. تفاصيل إعارة رضا سليم للجيش الملكي المغربي
نهاية مأساوية لصيدلانية شابة.. سقطت سيارتها في مياه البحر بالدقهلية
وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيقترح الآليات التنفيذية لحصر السلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جدل واسع بعد مقابلة إعلامي شهير مع نسخة افتراضية من أحد ضحايا واقعة باركلاند

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

أثار الصحفي الأمريكي جيم أكوستا، المراسل السابق للبيت الأبيض في شبكة CNN، موجة من الجدل يوم الإثنين بعد أن أجرى مقابلة مع نسخة معاد إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من خواكين أوليفر، أحد ضحايا واقعة مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا عام 2018، والتي راح ضحيتها 17 شخصًا.

مقابلة غير تقليدية مع ضحية قتل جماعي أعيد إحياؤه رقمياً

ظهر أوليفر في الفيديو كـ صورة رمزية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، مرتديًا قبعة صوفية وبتعبير وجه جدي. 

طرح أكوستا عليه سؤالًا مباشرًا: "ماذا حدث لك؟"، فأجاب الصوت الآلي بدون توقفات أو تعابير: "أُخذت من هذا العالم في وقت مبكر جدًا بسبب القوة المسلح أثناء وجودي في المدرسة، من المهم أن نتحدث عن هذه القضايا لخلق مستقبل أكثر أمانًا للجميع."

رغم واقعية الصورة، كانت الحركات الوجهية غير طبيعية والصوت آليًا، مما أعطى انطباعًا بأن الفيديو أقرب إلى دبلجة منه إلى شخص يتحدث فعليًا.

تفاصيل حول الضحية والهدف من المقابلة

كان خواكين أوليفر يبلغ من العمر 17 عامًا عند مقتله، وكان معروفًا بحبه للكتابة. جاء إلى المدرسة في يوم عيد الحب حاملاً الزهور لصديقته، وكان من المفترض أن يبلغ 25 عامًا هذا الأسبوع. 

وقال أكوستا إن عائلة أوليفر هي من ابتكرت النسخة الافتراضية لابنهم، وإن والده مانويل أوليفر هو من دعاه ليكون أول صحفي يجري مقابلة مع هذه النسخة.

في الفيديو، عبّر أكوستا عن تأثره بالتجربة قائلًا: "شعرت وكأنني أتحدث فعلًا إلى خواكين. كان شيئًا جميلًا." 

فيما قال والد الضحية إنه يدرك أن هذا مجرد محاكاة بالذكاء الاصطناعي، لكنه يرى أنه نعمة أن يسمع صوت ابنه مجددًا، ويأمل أن يواصل الذكاء الاصطناعي التطور لتحقيق المزيد.

ردود فعل غاضبة وانتقادات حادة

سرعان ما واجه أكوستا انتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض المقابلة بأنها غير أخلاقية واستغلالية.

وكتب أحد المستخدمين على منصة Bluesky: "هناك ناجون أحياء من إطلاق النار في المدارس يمكنكم التحدث إليهم وسماع كلماتهم الحقيقية بدلاً من اللجوء إلى أشياء مفبركة بالكامل."

استخدامات سابقة مثيرة للجدل للذكاء الاصطناعي

هذه ليست المرة الأولى التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لإعادة إحياء ضحايا مجزرة باركلاند. 

ففي العام الماضي، أطلق عدد من أولياء أمور الضحايا حملة Robocall باسم "The Shotline" استخدموا فيها أصواتًا اصطناعية لستة طلاب وموظفين قُتلوا في المجزرة، للاتصال بأعضاء الكونجرس والمطالبة بإصلاح قوانين السلاح. وكان أوليفر من بين الضحايا الذين ظهرت أصواتهم.

وجاء في الرسالة الصوتية التي حملت صوته: "عدت اليوم لأن والدي استخدما الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء صوتي للاتصال بك. 

كم من المكالمات سيتطلب الأمر حتى تهتم؟ كم من الأصوات الميتة ستسمع قبل أن تبدأ بالاستماع فعلًا؟"

الذكاء الاصطناعي وإحياء الموتى... سؤال أخلاقي مفتوح

رغم أن التقنية لا تزال في طور التطوير وتفتقر للكمال في الصوت والحركة، إلا أن استخدامها لإحياء ذكريات أو صور الضحايا يثير تساؤلات أخلاقية خطيرة. 

يحذر النقاد من أن السماح للذكاء الاصطناعي بإعادة تمثيل شخصيات حقيقية متوفاة يفتح الباب أمام التضليل، والتزييف العميق، والاحتيال، ويجعل من الصعب التمييز بين الحقيقي والمفبرك.

من جهة أخرى، استخدم محامون في ولاية أريزونا في مايو نسخة افتراضية لرجل قُتل في حادثة غضب مروري، لتقديم بيان مؤثر في المحكمة، وقالت النسخة الافتراضية: "أنا أؤمن بالغفران، وبإله يغفر. 

كنت دائمًا كذلك وما زلت."، ليعلق القاضي: "أحببت هذا الذكاء الاصطناعي، شكراً لكم. رغم الغضب، سمعت الغفران."

بينما يشهد الذكاء الاصطناعي تطورًا متسارعًا، تزداد الحاجة إلى وضع إطار أخلاقي وتشريعي صارم لاستخدامه في حالات تمس مشاعر الجمهور والضحايا وكرامتهم.

تعتبر قضية أكوستا مثال جديد على أن التكنولوجيا قادرة على تحريك القلوب، لكنها أيضًا قادرة على إثارة موجات من الانقسام المجتمعي.

الذكاء الاصطناعي ضحايا CNN

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

ترشيحاتنا

البنك المركزي المصري

المركزي المصري: 360 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي.. تفاصيل

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

وزير التموين

وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

بالصور

جريمة هزت المهندسين .. إنهاء حياة طفل بطريقة بشعة في سوبر ماركت| السبب صادم

مقتل طفل
مقتل طفل
مقتل طفل

7 عصائر طبيعية تقوي المناعة بفاعلية لمواجهة الأمراض

عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض
عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض
عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

من عجينة البسبوسة .. حولى السميد لطبق حلوى عالمى جديد

حلى الامير
حلى الامير
حلى الامير

فوائد البروكلي الصحية.. مضاد حيوي يحارب الأمراض ويعزز المناعة

فوائد تناول البروكلي الصحية
فوائد تناول البروكلي الصحية
فوائد تناول البروكلي الصحية

فيديو

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد