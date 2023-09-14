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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار العالم

بعد دمار درنة.. المنفي يعقد اجتماعا طارئا مع مندوبي ليبيا بالمنظمات الدولية

رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 اجتماعا طارئا مع مندوبي ليبيا بالمنظمات الدولية.

وأوضح البيان الصادر من المجلس الرئاسي الليبي أن اجتماع "المنفي" بمندوبي البلاد في المنظمات الدولية يأتي في إطار الاستغاثة بالجهود والخبرات الدولية للإنقاذ. 

وضم الاجتماع الطارئ كل من؛ مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة، مندوب ليبيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، مندوب ليبيا الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، مندوب ليبيا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف.

وتمحور اللقاء، حول وضع خطة شاملة وتشكيل غرفة مركزية موحدة تشمل المنظمات وسفراء ليبيا ببعض الدول وذلك للتنسيق لتحقيق سرعة الإنقاذ والدعم وتوفير الاحتياجات من المنظمات الدولية المختصة.

وتعرضت ليبيا الأحد الماضي لدمار كبير بسبب العاصفة دانيال التي ضربت البلاد وتسببت في مقتل حوالي 11 ألف شخص بحسب الهلال الأحمر الليبي، إلى جانب دمار مدينة درنة الواقعة في شرق البلاد وانهيار سدين.

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