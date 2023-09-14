الحكومة توافق على تعاقد جنوب سيناء مع شركة نظافة متخصصة بشرم الشيخ

وافق مجلس الوزراء يوافق علي تعاقد محافظة جنوب سيناء مع إحدى الشركات المتخصصة في توفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العام بمدينة بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذلك لمدة 10 سنوات، مع سريان بروتوكول التعاون السابق إبرامه بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، على التعاقد المعروض.