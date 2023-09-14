بسبب مياه فوكوشيما.. كوريا الجنوبية على خطى الصين وتقاطع المأكولات البحرية اليابانية

منذ إعلان اليابان في وقت سابق هذا الشهر بدء تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية، وهي تعاني من احتجاجات جيرانها وخاصة الصين وكوريا الجنوبية، خوفا من تأثير المياه النووية على سلامة المأكولات البحرية والبيئة.

التفاصيل

تعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على صادراتها وسلاسل التوريد، وتضم قطاعًا زراعيًا نشطًا، يشمل إنتاج المأكولات البحرية. ولكن أعلنت حظر استيراد المأكولات البحرية من ثمانية محافظات يابانية قريبة من فوكوشيما، بسبب مخاوف من التلوث بالإشعاع نتيجة للكارثة النووية عام2011 .

كما أعربت عن رفضها واستيائها من خطة اليابان لإطلاق الماء الملوث إلى المحيط، وقالت إنها تشكل تهديدًا للصحة العامة والأمن البيئي.

وأكدت أنها ستواصل حظر استيراد المأكولات البحرية من المناطق اليابانية المتأثرة، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد اليابان في المحافل الدولية، إذا لم تتراجع عن خطتها.

التداعيات

أثارت خطة اليابان لإطلاق الماء الملوث إلى المحيط توترات دبلوماسية مع دول جارة، خاصة الصين وكوريا الجنوبية، التي تعتبران أن الخطة تنتهك حقوقهما ومصالحهما.

لذلك أعلنت الصين عن حظر شامل لاستيراد المنتجات الغذائية من عشر محافظات يابانية، بسبب مخاوف من التلوث بالإشعاع. كما دعت إلى مقاطعة دولية للمأكولات البحرية اليابانية، واتهمت اليابان بالأنانية والمسؤولية، وقالت إن خطتها تشكل خطرًا على سلامة الغذاء والبشرية.

ولم تقتصر الانتقادات علي الصعيد الإقليمي، بل أيضا أثارت غضب صيادي السمك والمستهلكين في اليابان نفسها وكوريا الجنوبية والصين، الذين يخشون من فقدان سمعتهم وسوقهم بسبب التشكيك في جودة المأكولات البحرية.