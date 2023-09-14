غرفة القاهرة: إطلاق قافلة الخير عقب انتهاء معرض أهلًا مدارس

قال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية إن افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، وحضور عدد كبير من مسئولي الجهات المعنية ومجلس إدارة غرفة القاهرة معرض أهلًا مدارس بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر اليوم الخميس، يؤكد أهمية هذا المعرض المجتمعي الجماهيري في دعم المواطنين في ظل دخول الموسم الدراسي الجديد.



وأعلن رئيس غرفة القاهرة خلال افتتاح معرض أهلًا مدارس عن مفاجأة سارة جديدة للمواطنين ، وهي أنه سيتم عقب انتهاء المعرض مباشرة إطلاق مبادرة " قافلة الخير" بالتنسيق مع وزارة التموين ، وهى عبارة عن سيارات محملة بالسلع الغذائية سيتم توجيهها إلى الأماكن الشعبية الأكثر احتياجًا بأسعار مخفضة، وتستمر لمدة أسبوع لمساندة أهالينا في المناطق المختلفة، وتكون مكملة للدعم الذي تم خلال هذا المعرض من أجل زيادة تخفيف العبء عن أهالينا خلال الفترة الحالية.



وشدّد "العشري" على أن دور منتسبي غرفة القاهرة المجتمعي سيزداد لدعم المواطنين خلال المرحلة الحالية التي تحتم علينا مزيدًا من التكاتف وتكامل الأدوار من أجل زيادة دعم المواطنين طبقا لتوجهات الدولة ، مشيرًا إلى أن معرض أهلًا مدارس الرئيسي به مميزات كثيرة ومتنوعة ، منها توفير كافة مستلزمات العام الدراسي الجديد "أدوات دراسية – شنط - أحذية ومنتجات جلدية - ملابس – مواد غذائية – خدمات البنوك " وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة نتيجة تحمل الغرفة كافة تجهيزات المعرض دون تحميل العارضين أي تكاليف في مقابل وجود خصومات كبيرة على أسعار السلع ، ثم التواجد الكبير والواضح للمنتجات المصرية التي تتصدر مشهد السلع المعروضة بالمعرض ، والتي تتخطى حاجز الـ80% ، وهذا أمر إيجابي جدًا ويؤكد نجاح توجيهات القيادة الساسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة وهو ما سينعكس أيضًا على زيادة الصادرات المصرية.



وتابع رئيس غرفة القاهرة : إن التفاف الدولة بمؤسساتها حول معرض أهلًا مدارس يُعطي المعرض قوة كبيرة على المواطن الاستفادة منها ، وهناك قافلة طبية توجد خارج المعرض حتى يستفيد منها المواطن في الكشف والتحليل مجانًا ، وهي مكملة للخدمات والمميزات بالمعرض.