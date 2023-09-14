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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين يعلن عودة العمل لجميع خدمات البطاقات عبر بوابة مصر الرقمية

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على بوابة مصر الرقمية بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات بسبب عدد من الممارسات الضارة من الأشخاص الأقارب لحاملي البطاقات التموينية.

وقال المصيلحي -خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض أهلا مدارس بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك وأيمن العشري رئيس الغرفة التجارية في القاهرة- إنه سيتم عقد اجتماعات مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب ببيانات البطاقات التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية خلال الفترة القادمة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية عدا خدمتين فقط وهما بدل التالف والفاقد. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء عقب الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية. 

وشددت الوزارة على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصيا بعد التحقق من شخصيته.

وفي سياق آخر، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم التنبيه على مديري مديريات التموين في الجمهورية العمل على جودة رغيف الخبز البلدي المدعم والدقيق المدعم في ظل ارتفاع الاسعار لتخفيف العبء عن المواطن.

وطالب المصيلحي المواطنين بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التموين لتقييم المخبز البلدي المدعم الذي يتعامل معه في صرف الخبز المدعم، وسيتم أخذ البيانات وتحليلها يوميًا، مؤكدا أن تفاعل المواطن في استخدام الاستبيان الخاص بمنظومة الخبز مطلوب لتقييم مستوي الخبز البلدي المدعم المقدم للمواطنين.

وأكد وزير التموين أنه سيتم افتتاح معرض "أهلا مدارس" في محافظة الجيزة يوم الأحد المقبل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

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