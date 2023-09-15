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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يعلن ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي

صدى البلد

كشف محمد بركات ، ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة كأس السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري اليوم الجمعة.
وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استقر على ملامح تشكيل الفريق الأحمر للمباراة المرتقبة ضد الفريق الجزائري.


وأضاف:" الأهلي يعتمد على تشكيلة شبه ثابتة بوجود محمد الشناوي حارس المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في خط الدفاع".


وتابع:" الأهلي سيعتمد على الأرجح على الثنائي مروان عطية وأليو ديانج بينما تتم المفاضلة بين أفشة وإمام عاشور بينما يقود الهجوم كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو".

اتحاد العاصمة الجزائري أفشة الأهلى السويسري مارسيل كولر السوبر الإفريقي

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